Pr Kitane : « Pour la première fois nous avons été un peuple, une Nation »

Pour la première fois nous avons été un peuple, une Nation

La traversée du désert a été longue et pénible, mais le résultat est aujourd’hui là. Au-delà de la victoire, vous avez réussi une chose exceptionnelle : redonner à tout un peuple le sourire. Aucun joueur non classé ne s’est senti mal. Les délires d’aucun charlatan n’ont été couverts par la presse. Aucun opposant politique n’a tenté des choses louches pour porter préjudice à l’équipe… Aucun reporter n’a franchi le ridicule consistant à se transformer en courtier de joueur.

Pour la première fois j’ai vu l’Esprit conquérant du Sénégalais se manifester en Afrique et planer au-dessus du continent. Cette injustice que le destin nous a si longtemps infligée est enfin réparée. Le destin n’est jamais clos pour un peuple déterminé, il est toujours à faire, il est ouvert, écrit en pointillé et au crayon.

Pour la première fois j’ai vu le bonheur en chair et en os défiler dans les rues du Sénégal. Cette énergie qui se dégage de toutes les contrées du Sénégal a longtemps été étouffée par nos rancœurs, nos divisions, nos manigances. Prions que le courage et la détermination dont cette équipe a fait montre durant ce tournoi, soient le tremplin d’une nouvelle conscience citoyenne, d’une nouvel esprit sénégalais.

Pour la première fois j’ai vu des quartiers et des contrées où la haine et la tristesse étaient totalement absentes. Une génération dorée enfin dorée par une couronne dorée arrachée au terme d’une bataille à la fois physique et mentale. Il n’y a pas de doute, vous allez faire des émules dans tous les domaines.

Pour la première fois j’ai vu un joueur se transformer en coach de la détermination et de la persévérance : après avoir raté un penalty en cours de jeu, accepter de tirer celui qui devrait qualifier l’équipe. Quel courage ! Quelle pédagogie ! Quelle lucidité ! Dieu est miséricordieux et juste, car tu n’es pas seulement un footballeur, tu es un humanitaire et un humaniste aussi.

Merci champions

Alhamdoulilah

Alassane K. KITANE