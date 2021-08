Préparation du Magal : Serigne Mountakha Mbacké dégage 50 millions pour les inondations

Selon Serigne Bassirou Mbacké, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké magnifie à sa juste valeur le témoignage élogieux fait par Serigne Babacar SY Mansour de Tivaouane.

Cheikh Basse de revenir sur l’importance et la signification du Magal et d’inviter les talibés à mieux s’approprier des bienfaits du Magal. Il a aussi rappelé les débuts du Magal avec Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké qui avait fait preuve de courage et de persévérance avec la construction de la voie ferrée jusqu’à l’époque de Serigne Mountakha, en faisant le parcours historique de chacun des Khalifes généraux de Serigne Touba.

Serigne Mountakha Bassirou Mbacké appelle l’unité de toutes les familles religieuses pour l’intérêt exclusif de l’Islam.

Vu l’importance et le caractère particulier et religieux de Touba, le khalife recommande à la commune de Touba et au Dahira Safinatoul Amane chargé de veiller au respect et à la sécurité de la ville Sainte de veiller à l’application des interdits à savoir les enfants qui conduisent les charrettes, les salles de sport installés dans les quartiers.

Toutefois, le khalife général des Mourides se dit très touché par la situation des sinistrés qui sont dans les eaux pluviales.

A ces derniers, le porte-parole rassure que le khalife général a dégagé une enveloppe de 50 millions pour prendre en main le problème des inondations à Touba.