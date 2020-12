Président Macky cherche désespérément…Premier ministre

La proposition de poste de premier ministre revient sur la table du président. Le président de la république a beau vouloir se passer d’un premier ministre mais ça ne marche pas. Macky a essayé sans premier ministre mais ça n’a pas marché…Et à en croire les sources, le Sénégal vivra une fin du mois de janvier un remaniement avec Premier ministre.

Réforme : Le retour du poste de Premier ministre se précise

C’est toujours le débat à propos d’un retour du poste de Premier ministre qui revient sur la table. Tous les observateurs s’accordent à dire que ça a été une erreur de la part du Président de la République d’avoir supprimé le poste de Premier ministre. Le Président de la République prône une action rapide du gouvernement par rapport à la réalisation de ses projets. Ce qui l’a amené à supprimer le poste de Premier ministre. Justement, l’action gouvernementale se trouve ralentie, à cause de l’absence d’un Premier ministre, depuis 2019 ? Justement, la proposition d’un retour du poste de Premier ministre revient sur la table, aux yeux de plusieurs observateurs avertis.

Le Président de la République Macky Sall doit avoir conscience en ce moment de l’opportunité ou non de la présence à ses côtés d’un Premier ministre. Est-ce que l’activité gouvernementale est rendue plus efficace avec la suppression du poste de Premier ministre ? Assurément, non ! Malgré, la suppression du poste de Premier ministre, la réalisation de plusieurs de ses projets tarde. Alors que dans son esprit, il pensait qu’en contrôlant directement toute l’action gouvernementale en concentrant tout entre ses mains, celle-ci allait gagner en efficacité.

Macky Sall a beau vouloir se passer d’un Premier ministre, les charges de cette fonction combinées à celle du Président de la République deviennent trop lourdes pour lui. Certains de ses ministres font preuve de mauvaise volonté pour mettre en application certaines de ses directives. D’autres sont au cœur de scandales sans que le Chef d’Etat ne soit pas au courant, mais ne sont pas sanctionnés. Il y en a, parmi eux, qui sont à la cause de plusieurs conflits sociaux. Le Président de la République Macky Sall a beau tout tenter, les résultats restent, qu’il a échoué. Il a échoué, parce que l’activité économique est au ralenti.

Il faut se rendre compte de l’évidence. Macky Sall a essayé sans Premier ministre, mais cela ne marche pas. Le Chef de l’Etat ne peut se passer d’un Premier ministre, seul capable de coordonner et contrôler l’activité gouvernementale, lui se contentant de définir les orientations. Et en à croire des sources, le Président de la République Macky Sall serait dans des dispositions de faire marche arrière. C’est-à-dire que le Sénégal pourrait vivre une fin de mois de janvier 2021, avec un autre remaniement dont on assistera au retour du poste de Premier ministre.

La rédaction de Xibaaru