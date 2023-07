Présidentielle 2024: Amadou Ba, le successeur idéal pour Macky Sall ?

Notre confrère Cheikh Yerim SECK avait raison d’intituler son livre « Macky SALL, face à l’histoire ».

En effet, ce 03 juillet 2023 restera gravé dans les annales de la jeune République sénégalaise qui est à ses 63 berges.

La veille, le président Macky Sall, lors de son message à la nation, a récité un masterclass qui sera gardé au Panthéon.

Devant se prononcer à un hypothétique troisième mandat qui risquerait de bouleverser le pays en y semant chaos et désolation, le président a choisi la voie de la sagesse et de la raison. Tel conseiller par les dieux d’outre-mer, le président a décidé de sortir par la grande porte de l’histoire en renonçant à briguer ce troisième mandat ou deuxième quinquennat selon les différentes appellations.

Ainsi, ce symbolique don de soi et du sacrifice suprême va peser sur la balance à quelques 07 mois des joutes présidentielles du 25 février 2023.

Sur ce, l’épineuse question qui se pose est : qui sera le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby) qui depuis 12 ans, telle une déferlante remporte tout sur son passage?

Déjà, les langues commencent à se délier quant aux éventuels successeurs de l’occupant de l’Avenue Léopold Sedar Sedar Senghor .

Dans la foulée, le premier qui vient à l’esprit est l’actuel Premier Ministre Amadou BA.

Mais, d’autres prétentions vont surgir du parti ou de la coalition.

Amadou BA serait-il le successeur idéal pour Macky SALL?

On peut répondre par l’affirmative car Amadou BA présente le meilleur profil dans la galaxie « mackyenne » vu sa carrure et son cursus très reluisant.

Étant un inspecteur des impôts chevronné, Amadou BA a gravi tous les échelons pour être le Directeur Général de la DGID en 2006.

A la survenue de la gouvernance de Macky SALL en 2012, Amadou BA fut nommé ministre de l’économie et des finances.

Un poste qu’il occupe jusqu’au lendemain de la réélection du Président Macky SALL en 2019.

Pressenti pour occuper un poste de Premier Ministre après la victoire du Président Macky SALL, Amadou BA s’est contenté du Ministère des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur (MAESE). Un strapontin qu’il occupa le temps d’une rose car il va entrer en disgrâce le 1er novembre 2020 avec l’éviction de plusieurs pontes l’APR dont Aly Ngouille NDIAYE, Makhtar CISSÉ, Omar YOUM, des gens qu’on a accusés à tort ou à raison d’avoir des ambitions présidentielles.

Malgré cette période des vaches maigres, l’engagement et la loyauté de Amadou BA envers le Président Macky SALL n’ont jamais faibli ou failli.

De manière stoïque, il a supporté cette dure épreuve et s’est investi à fond pour le parti Alliance pour la république (Apr) en devenant le Délégué régional de Bby à Dakar.

Dans cette optique, il revient aux affaires le 17 septembre 2022, contre toute attente et est propulsé à la station primatoriale du Sénégal.

Une consécration pour Amadou BA qui a gravi tous les échelons de l’administration sénégalaise en étant issu de la prestigieuse école nationale de l’administration (ENA).

Un peu en retrait au début de sa nomination dû au manque de local, Amadou BA tient la dragée haute le gouvernement avec ses sorties remarquables lors de sa Déclaration de politique générale (DPG) ou lors de la motion de censure ratée du groupe Yewwi Askan Wi (YAW).

Il avait tenu des propos qui résonnent toujours dans les arcanes de l’assemblée nationale.

« Yewwi Askan wi (doit) libérer le peuple de la désinformation, de la manipulation et de l’arrogance’’, avait-il lâché à l’endroit des leaders de YAW sous les vivats du public.

Et récemment, Amadou BA s’est encore illustré de belle manière à l’hémicycle face aux Questions d’actualité adressées au gouvernement.

Côté politique, Amadou BA s’affiche comme le leader naturel de Bby dans la région Dakar et cela s’est vérifié avec ses tournées avec les femmes de BBY de Dakar mais aussi lors du méga meeting organisé le 05 février 2023 à Pikine.

Que dire sur la scène internationale?

Amadou BA bénéficie d’un bon carnet carnet d’adresse à l’international avec son passage au MAESE mais aussi au MEF. De Washington à Madrid en passant par Paris, Amadou BA y a déjà entretenu de forts liens.

Comme l’a révélé, le Ministre porte-parole et coordonnateur de la communication de la présidence de la République, le docteur Yoro Dia ce dimanche sur Emedia. Selon le chargé de Com « Pour être présidentiable il faut avoir ce qu’on appelle en communication politique, la notoriété spontanée. Et parmi les gens qui sont dans son entourage quel que soit le candidat qu’il choisira, il a déjà réglé la question de la notoriété spontanée. Le futur candidat de Benno Bokk Yaakar est déjà sur la scène politique », a-t-il indiqué.

Ainsi, ce portrait robot du candidat présidentiel révèle à bien des égards le profil du Premier Ministre Amadou BA.

Last but not least, la balle est dans le camp du président Macky Sall qui devra faire un choix de raison basé sur le profil et la compétence du candidat choisi.

Abdou FALL, journaliste communicant