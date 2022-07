Présidentielle 2024 : Ansoumana Dione lance un appel aux sénégalais

Présidentielle de 2024 : l’Appel d’Ansoumana DIONE au peuple sénégalais

Chers concitoyens,

L’heure est enfin venue, pour nous peuple sénégalais, de nous organiser en vue de faire face à une classe politique, de Léopold Sédar SENGHOR à Macky SALL, en passant par Abdou DIOUF et Abdoulaye WADE, pour prendre, nous-mêmes, notre propre destin en main. Après plus de soixante ans d’indépendance, notre pays demeure et reste toujours confronté aux mêmes sempiternels problèmes de chômage, d’insécurité, d’alimentation, de pauvreté, pour ne citer que cela. A l’origine de cette situation préoccupante et catastrophique, les partis politiques qui nous gouvernent, jusqu’ici, n’excellent que dans les détournements de deniers publics, avec des personnalités, devenues immensément riches, sur le dos du contribuable. En clair, nos dirigeants se servent de nos maigres ressources, pour construire leur avenir et même ceux de leurs petits-enfants, ignorant, ainsi, toutes nos véritables préoccupations quotidiennes.

Si l’on y prend garde, nous risquons de subir encore les mêmes préjudices, avec cette classe politique impitoyable qui ne s’intéresse qu’aux richesses de notre pays. Pour mettre fin à cette injustice, j’ai décidé, moi, Ansoumana DIONE, après avoir consacré plus de deux décennies à lutter pour la cause des malades mentaux, de me présenter à l’élection présidentielle de 2024, sous la bannière d’une coalition dénommée « Jaamu Askan wi » ou le Serviteur du peuple. Vu l’ampleur et la noblesse de cette nouvelle mission, j’invite très solennellement, ici, tous les citoyens épris de paix, de justice, de solidarité, entre autres valeurs qui fondent notre société de croyants, à nous rejoindre, pour un Sénégal pour tous, incluant l’ensemble de ses fils, pour notre développement socio-économique. Partout au Sénégal et dans la diaspora, organisons-nous pour la victoire du peuple, au soir de la présidentielle de 2024 et cela est bien possible.

Espérant votre prompte réaction pour le bien-être de nos populations, veuillez agréer, chers concitoyens, l’expression de mes salutations les meilleures.

Rufisque, le 14 juillet 2022,

Ansoumana DIONE, Jaamu Askan wi, le Serviteur du peuple, candidat déclaré à l’élection présidentielle de 2024