Présidentielle 2024 : Mamadou Lamine Diallo propose une date à Macky Sall

La Conférence des leaders de la Coalition MLD TEKKI 2024 s’est réunie à son siège de liberté 4 ce dimanche 25 février 2024. En ce jour mémorable, où les Sénégalais étaient appelés à élire leur Président de la République, la souveraineté populaire a été confisquée par un coup d’Etat Constitutionnel engagé par le Président Macky Sall depuis le 3 février 2024. C’est un jour de deuil pour la démocratie sénégalaise.

La Conférence des leaders, après une large discussion, conformément à sa position dans le cadre du FC25, a retenu la position selon laquelle elle n’ira ni à la concertation ni au dialogue avec le Président Macky Sall.

En effet, le Président Macky Sall n’a pas fait les diligences nécessaires pour fixer la date de l’élection présidentielle conformément à la décision historique du Conseil Constitutionnel du 15 février 2024.

Nous considérons que le Président de la République est seul responsable de la situation que vit notre pays et qu’il cherche à partager cette responsabilité aux yeux de l’opinion internationale avec l’opposition responsable et patriotique.

La Coalition MLD TEKKI 2024 rappelle au Président de la République qu’il a le devoir et l’obligation de fixer la date des élections dans les meilleurs délais conformément à la décision du Conseil Constitutionnel, et lui demande de le faire au plus tard le 24 mars 2024. Dans l’éventualité d’un second tour qui se tiendrait au–delà du 2 avril 2024, qui marque la fin du mandat, elle demande au Conseil Constitutionnel de statuer pour indiquer la direction à

suivre.

La Coalition MLD TEKKI 2024, ancrée dans ses principes de démocratie, reste au service du peuple sénégalais qui est seul souverain.

Fait à Dakar le 25 février 2024