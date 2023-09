Présidentielle 2024 – Racine Sy assume son amitié avec Amadou Ba

Le mouvement national And Liguey Sénégal ak Racine ( ALSAR) était en conclave ce lundi à Mbour avec la présence massive des points focaux de ces plus de 200 cellules réparties sur l’étendue du territoire national.

Il s’agissait de faire l’évaluation des préparatifs liés au parrainage et se prononcer sur la situation politique du Sénégal.

D’ores et déjà, le Président Mamadou Racine SY annonce une rencontre de haut niveau avec le candidat de Benno Amadou Ba, « un ami, un frère « qui est actuellement le candidat le plus proche du Leader d’Alsar ».Il s’agira ainsi de chercher des plages de convergence dans le respect mutuel et la fraternité.

En outre, ce mouvement national qui avait ainsi réuni ses responsables et points focaux venus des 14 régions du pays annonce la tenue de son congrès national le mois prochain à Dakar.

Porté en triomphe et galvanisé par une forte mobilisation de ses militantes et militants, le Président Racine Sy s’est voulu formel en informant que désormais rien ne pourra se faire, se nouer et se dénouer au Sénégal sans l’apport capital d’Alsar un mouvement national davantage porté sur le développement économique et l’inclusion sociale surtout des jeunes , des femmes et des personnes du 3ème âge.

Il ya quelques semaines, des fédérations locales d’Alsar établies partout au Sénégal avait exigé publiquement la candidature de Racine Sy à la présidentielle de février prochain. L’icône du secteur privé national affirme que cette demande sociale n’est pas encore enterrée. Loin de là mais aujourd’hui l’urgence réside dans l’évaluation des préparatifs liés au parrainage.

Des responsables Alsar de premier plan sont déjà sur le terrain pour une réussite de l’opération. C’est le cas de Madame Fama Camara( Alsar Camberene plus de 2000 parrainages) ou encore Abdoul Aziz Wade ( Alsar Thiès 3000 parrainages).

En tous les cas, le Président d’Alsar estime que ce mouvement national fort de plus de 50 000 membres actifs peut à ce jour se targuer d’être la troisième force politique du pays.

Outre la forte mobilisation des responsables régionaux du mouvement, on notait aussi présence notoire des sages du mouvement parmi lesquels les Doyens Charles Faye, Mansour Tambedou et Racine Wane…

Evoquant le compagnonnage avec le Président Macky Sall, Racine Sy l’a qualifié de fructueux et bénéfique au pays en rendant un vibrant hommage au Chef de l’Etat pour son bilan positif durant son magistère de 12 bonnes années.

Avec IGFM