Procès contre D-Media : Aliou Sall débouté !

Le maire de Guédiawaye a perdu son procès contre Ahmed Aidara et Bougane Guèye. Aliou Sall qui réclamait la somme de 1 milliard au titre de dommages et intérêts a été finalement débouté par le tribunal de Dakar. Ce jeudi, le juge correctionnel a rendu sa décision en relaxant le journaliste et le président directeur général du Groupe D-Media.

Les prévenus ont été poursuivis suite à la reprise, au cours d’une revue de presse, d’un article de Direct News accusant l’édile d’avoir vendu à 1 milliard de F Cfa, le siège de la municipalité à Auchan.