Procès Fifa : Platini et Blatter condamnés par la justice suisse

Michel Platini et Sepp Blatter connaissent les réquisitions à leur encontre. Un an et huit mois de prison avec sursis ont été requis contre l’ancien Ballon d’or et l’ex président de la FIFA ce mercredi par le tribunal pénal fédéral de Bellinzone, en Suisse. Platini est accusé d’avoir reçu un paiement présumé déloyal de deux millions de francs suisses en 2011 (plus d’1,9 million d’euros) en provenance de la Fifa

Ils encourent théoriquement jusqu’à cinq ans d’emprisonnement

Le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone rendra sa décision le 8 juillet dans cette affaire qui a brisé la carrière des deux dirigeants et dans laquelle ils encourent théoriquement jusqu’à cinq ans d’emprisonnement.

Le parquet accuse Blatter d’avoir validé début 2011 une facture de deux millions de francs suisses présentée à la FIFA par Michel Platini, alors président de l’UEFA, près de neuf ans après la fin de son travail de conseiller entre 1998 et 2002. Or, non seulement les deux hommes n’avaient jamais signé d’accord prévoyant un tel salaire, mais leur seul contrat écrit en 1999 fixait déjà une rémunération annuelle de 300.000 francs suisses, intégralement acquittée à l’époque par la FIFA.

