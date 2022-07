Projet 100.000 logements : Macky remet les clés aux premiers bénéficiaires

Des Sénégalais de la diaspora ont reçu ce jeudi 28 juillet 2022 des mains du Chef de l’Etat Macky Sall, les clés de leur premier logement. Des habitats situés à Bambilor, dans le département de Rufisque. Les Sénégalais de quatre pays ont bénéficié de cette première phase. Il s’agit de ceux de la France, de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso et de la Thaïlande. Dans le cadre du programme des 100.000 logements, un quota de 20 % est alloué à la diaspora. Le coût de chaque maison est de 12 millions de francs CFA avec un système de crédit longue durée pour faciliter l’accès aux logements à la diaspora sénégalaise, rapporte Le Témoin.

Dans le cadre du programme 100 000 logements, une convention-cadre avait été signée en août 2021 entre le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur et la Société d’aménagement et de gestion (SAGE) pour faciliter l’accès de la diaspora au logement. Une convention-cadre de partenariat visant à promouvoir l’accès au logement des Sénégalais de la diaspora. « Offrir des logements décents et accessibles par la construction de 100 000 logements sociaux sur 5 ans constitue plus que jamais un programme de haute priorité dans le cadre de ma politique d’inclusion sociale et d’équité territoriale » a dit le président Macky Sall qui présidait la cérémonie à la Salle des Banquets de son Palais.