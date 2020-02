PROPAGANDE LGBT : JAMRA alerte sur la visite le Premier ministre canadien Justin Trudeau !

C’EST LUI qui avait fait la fameuse «interpellation indécente» aux chefs d’États

africains, à l’occasion du XVIe Sommet de la Francophonie, qui se tenait à

Antananarivo (Madagascar) du 26 au 27 novembre 2016. Exhortant les pays

africains au «respect des droits des minorités sexuelles», il leur avait servi, sur un

ton paternaliste, ce cours magistral de civilisation occidentale : «Puisqu’on est

entre amis, on va se dire les vraies choses. Ici, on aime parler des droits, des

libertés. Eh bien, les membres des communautés lesbiennes, gaies, bisexuelles et

transgenres souffrent dans trop de pays incluant certains membres de la

Francophonie».

ANNONCÉ À DAKAR la semaine prochaine, dans le cadre d’une tournée qui le mènera du

6 au 14 février dans certains pays africains, dont le Sénégal, le Premier ministre du

Canada, Justin Trudeau, avocat patenté de la cause LGBT mondiale, s’entretiendra

avec le chef de l’État du Sénégal, Macky Sall, de sujets portant sur, selon les médias

canadiens, «la coopération et le renforcement des relations entre les deux pays». On

verra bien !

«AU NOM DE QUOI voudrait-on imposer cette vision que l’homosexualité, étant

dépénalisée dans certains pays, devrait être une loi universelle ? Il faut respecter les

croyances et les convictions des autres, ainsi que le droit de chaque peuple de définir sa

propre législation» !

TELLE EST LA RÉPLIQUE que le chef de l’État sénégalais avait pourtant servie, le 25

octobre 2015, à une interpellation de la journaliste de Itélé, Audrey Pulvar. Il n’empêche

que son confrère de TV5, Patrick Simonin, faisant la sourde oreille, devait revenir à la

charge le 28 novembre de l’année suivante. Il se faisait notamment l’écho d’une

interpellation identique, adressée quelques heures plus tôt au même interlocuteur, Macky

Sall, à l’occasion du 16e sommet de la Francophonie, par le Premier ministre canadien,

Justin Trudeau.

QU’EST-CE qui se cache réellement derrière ce harcèlement médiatique de bas-étage,

rabâchant la même et sempiternelle question ? A laquelle, pourtant, il a toujours été servi

la même fin de non-recevoir, qui ne fait d’ailleurs que refléter l’opinion de l’écrasante

majorité des croyants du Sénégal, un pays souverain ?

QUEL EST L’EFFET RECHERCHÉ à travers ces étranges «bis repetita», aux allures de

questions-pièges ? Pourtant nos présidents africains, respectueux de la souveraineté des

États occidentaux, n’ont jamais demandé à leurs homologues occidentaux pourquoi leurs

législations ont décrété «haram», (bannie) la polygamie, une pratique pourtant bien ancrée

dans les us et coutumes d’Afrique!

LES BUREAUX EXÉCUTIFS de l’Ong islamique JAMRA et de l’Observatoire de veille et

de défense des valeurs culturelles et religieuses, MBAÑ GACCE exhortent le président

Macky Sall et le peuple sénégalais à la plus grande vigilance. Et de continuer, au-delà de

nos diversités ethniques et confessionnelles, à nous arquebouter autour des nobles

valeurs, facteurs de Paix et de Stabilité sociale, que nous ont généreusement léguées nos

vaillants ancêtres, ainsi que les grandes figures religieuses qui reposent en terre

sénégalaise.

Dakar, le 4 février 2020

Les Bureaux exécutifs de

JAMRA MBAÑ GACCE