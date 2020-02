Propagation du Coronavirus : Un professeur sénégalais donne une solution…

Face à la propagation du coronavirus, le professeur Magaye Gaye, sur les ondes de Sud Fm, insiste sur l’opportunité et l’intérêt stratégiques de la prévention et de la préparation. Il donne des préalables dans la prévention de cette épidémie dite de « contamination massive ».

Le professeur déclare : « est-ce que le Sénégal s’est préparé aujourd’hui si jamais il y avait une diffusion massive du virus ? Nous n’avons pas les moyens malheureusement que les pays développés ont. On ne peut pas faire face. Ebola, on avait eu de la chance. Le système sénégalais est peut-être un peu mieux plus élaboré que celui de Guinée. Vous voyiez les dégâts en Guinée, malgré la conjonction de toutes les forces, autour de l’OMS, et des ONG. Donc, prions que cela ne vienne pas. Il faut appliquer les mesures de base d’hygiène : cessez de serrer la main à tout va » conseille-t-il.