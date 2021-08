PSG…Messi arrive et Mbappé veut partir

Selon « AS », il n’y aura rien à faire. Kylian Mbappé veut quitter le Paris Saint-Germain. La décision est prise, et le journal espagnol précise que le Paris Saint-Germain en est totalement conscient. L’état-major parisien sait que le joueur ne changera pas d’avis et qu’il devrait partir vers le Bernabéu en juin prochain.

Et le journal ibérique dévoile que les Parisiens savent comment le remplacer. Effectivement, Cristiano Ronaldo sera lui aussi en fin de contrat en juin prochain. Et il est le choix numéro 1 du PSG pour prendre la place de Kylian Mbappé, et ainsi afficher un trio Messi-Neymar-CR7 aux avant-postes.