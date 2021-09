Publicité sur l’avortement : La colère d’Imam Kanté

Une jeune fille « violée » nous dit que sa vie est foutue (sama adduna yakkhuna), sa scolarité est remise en cause (sama ndiangue yakhouna), etc.

La stratégie actuelle des lobbies de l’avortement volontaire médicalisé consiste à privilégier les cas extrêmes de viol et d’inceste qui sont des actes abominables, tout le monde en convient, pour aller plus loin dès que les conditions s’y prêteront…

Ma vie est gâchée ! Ce n’est pas une expression heureuse en islam. Ci ngueum ngueumou joullit lane mooy adduna bou yakkhou? Ce n’est pas parce qu’il a subi un choc, inceste et viol y compris que le musulman ou la musulmane qui connaît bien sa religion devrait penser que sa vie est gâchée à jamais. C’est considéré en islam comme une épreuve qu’il faut savoir gérer avec l’accompagnement de la famille, des autorités religieuses, du personnel médical, etc.

La personne victime de ce choc bien encadrée peut se relever et vivre sa vie. Il faut arrêter de traumatiser les filles avec ce message ridicule qui ne fait que réduire leur capacité de résilience au cas où un choc survient. Combien de personnes se sont relevées de gravissimes chocs pour devenir des personnes respectables et respectées et qui ont même excellé dans leur vie socio-professionnelles. Nagn bayyi caaxaan bi.

Vigilance. Si on n’y prend garde, l’avortement volontaire médicalisé sera une forme de contraception. Ce que la loi Sénégalaise dit en l’état est satisfaisant : autoriser l’avortement quand la vie de la femme est menacée. Si la victime d’inceste ou de viol ne veut pas de l’enfant, ce dernier doit être confié à ses parents ou des centres appropriés à cette fin. C’est plus de sensibilisation, d’assistance et de solidarité qu’il faut et pas du tout aller vers une culture de l’avortement.

Wa Salam

Ahmadou Makhtar Kanté