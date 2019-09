Que faire pendant un orage?

Un orage est une perturbation atmosphérique qui se manifeste par des éclairs et du tonnerre. Il peut s’accompagner de pluies diluviennes, de grêle ou de vents violents.

Un orage violent peut provoquer des inondations, des incendies, des pannes de courant et des électrocutions, et causer d’importants dommages.

Vous pouvez limiter les dangers lors d’un orage violent en accomplissant certains gestes:

-Soyez prévoyant

-Mettez-vous à l’abri dès que le tonnerre gronde

-Suivez les règles de sécurité

-Ne vous fiez pas aux faux abris

-Agissez prudemment si une personne est foudroyée

-Sécurisez votre environnement et constatez les dommages

-Sachez quoi faire après un sinistre