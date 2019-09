Qui était Samba Diabaré Samb ?…Par Samba Mangane

Né en 1924 à Mouille dans le département de Linguere, Samba Diabaré Samb, cet originaire de Dahra Djolof a très tôt quitté son patelin, confié par ses parents Saly Samb et Coumba Guèye Guissé à Maréme Ndiaye fille de Sidy Alboury Ndiaye qui l’a amené avec elle en rejoignant le domicile conjugal à Saint Louis. Samba Diabaré Samb a ensuite été élevé par Serigne Mansour Sy à Tivaoune. C’est là-bas qu’il a connu son meilleur et inséparable ami El Hadji Mansour Mbaye. Historien, généalogiste, poète, ce virtuose du khalam a créé au début des années 70, la troupe A.C.A.S avec le grand koriste Lalo Kéba Dramé, Amath Ndiaye Samb, Fambaye Isseu Diop…

L’interprète de laguiya, taara, saraba, capitaine Djiby Ndiaye… a ensuite rejoint l’ensemble instrumental du Sénégal qui regroupait tous les grands artistes du Sénégal. Il a animé pendant longtemps l’émission Sénégal demb à la Télévision et à la Radio sénégalaises avec Hadj Mansour, Ablaye Nar, Amath Ndiaye Samb, Mor Dior Seck, Kani Samb, Aly Bata Mboup.

Samba Diabaré a été la source d’inspiration de plusieurs artistes dont Baaba Maal, feu Oumar Bassoum et sa petite fille Aida Samb révélée au public grâce au morceau Saraba de son grand pere qu’elle a repris avec brio.

Avec le rappel à Dieu de Samba Diabaré Samb, c’est un pan de la musique sénégalaise qui s’effondre.

Je perds en lui, un ami qui a été avec El Hadji Mansour Mbaye, un de mes conseillers très écoutés à la RTS.

A ses filles Maréme Ndiaye, Fat Sy, Oumou Samb, sa petite fille et héritière Aida Samb, son ami El Hadji Mansour Mbaye, son neveu Youssou Ndour, à tous les parente du Djolof et de Tivaoune et à toute la population sénégalaise, je présente mes sincères condoléances.

Que Dieu l’accueille au Paradis.

Samba Mangane

Journaliste