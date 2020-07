Rapport IGE : Aïda Mbodji regrette le deux poids deux mesures du président

La député Aïda Mbodji, invité politique de la matinale Toc Toc Sénégal, sur Itv et repris par Emedia est revenu sur les rapport de l’IGE déposés sur la table du président Macky Sall. La députée de regretter, le deux poids deux mesures dont fait montre le Chef de l’Etat. « Au lieu de faire appliquer la loi et de prendre des sanctions contre ceux qui sont épinglés, il (Macky Sall) invite à l’introspection. Donc, nous ne pouvons que définir une gestion encore une fois manichéenne. C’est-à-dire si ce sont des gens de l’opposition qui sont épinglés, on leur inflige une sanction. En revanche, si ce sont les gens du pouvoir, on leur applique la morale. On ne les sanctionne pas pénalement », regrette-t-elle.