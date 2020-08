« Nous cherchons à travers cette quinzaine de reboisements dans la région de Matam et sensibiliser les autorités religieuses et coutumières de la nécessité de s’approprier cette culture de défense de l’environnement et suivre par des actes l’exemple du président Macky Sall qui a ouvert la campagne à Diamniado » a déclaré ce dimanche 16 aout 2020 à Dakar, M. Cheikh Kassé, coordonnateur du mouvement dénommé Maabo reconnaissant envers Macky Sall ( MAREMSALL).

Expliquant les raisons, M. Kassé soutient que c’est important pour l’environnement humain et aussi pour l’amélioration des conditions de vie de la population. Durant cette période, il est prévu dans le village de Diantaly; le reboisement de la route nationale Diantaly-Ourossogui et chaque maison sera dotée d’un arbre fruitier. A Bellnay, le Mbayla une forêt classée de 5 hectares dont 2 anacardiers et Eucalyptus sera reboisée. Pour la commune de Ourossogui, le nettoiement, la désinfection et le reboisement de la gare routière seront au programme. Sans compter les localités de Matam, Wassakode Mbayla; Kanel ,Ndeyba, Khorkodierei. Hamady Hounare, Sinthiou Bamambi et aussi la commune Ranerou.