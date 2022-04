Recrutement Guy et Capitaine Touré : Barth face à un dilemme juridique

Le maire de Dakar, Barthélémy Dias, a annoncé récemment les nominations au sein de son cabinet de l’ex-capitaine de gendarmerie Seydina Oumar Touré et le leader de «France Dégage», Guy Marius Sagna. Le premier occupe le poste de «conseiller technique en charge de la sécurité urbaine» et le second, celui de «conseiller technique chargé des affaires sociales et de la réinsertion». Problème, si l’on en croit le journal L’AS : ces deux stations ne sont pas reconnues par la loi.

Le décret n°2020-30 du 08 janvier 2020 fixant les organigrammes-types des collectivités territoriales, en son article 9, dit : «Le cabinet du maire de la Ville ou de la commune chef-lieu de région comprend : un directeur de cabinet, une Inspection des services municipaux, un assistant du maire, un chargé de communication et des relations publiques.»

Le même texte ajoute qu’en outre, l’administration de la Ville et de la commune chef-lieu de région est composée du secrétariat général et des directions des Finances et de la Comptabilité, des Ressources humaines, des Services techniques, de la Planification et des Compétences transférées.

D’ailleurs, renseigne le journal L’AS, repris par Seneweb, qui donne l’information dans son édition de ce vendredi, le ministre des Collectivités territoriales, Oumar Guèye, avait, le 18 février dernier, adressé un courrier aux maires pour les inviter au respect de la loi en question.

Dès lors, rapporte la même source, les nominations du «capitaine Touré» et de Guy Marius Sagna ne seront pas validées par l’Inspection du travail.

«Barth peut leur octroyer un bureau et payer leur salaire, mais il ne pourra jamais les faire payer par l’Etat. Il semble ignorer que les collectivités territoriales sont un démembrement de l’Etat, donc soumises aux lois en vigueur», pointe une source de L’AS.