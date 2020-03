Refus de Paternité : Un célèbre marabout Politicien accusé…

Pas plus tard qu’avant hier, nos confrères de Sénégalactu ont fait l’annonce d’une affaire qui éclabousse un célèbre marabout politicien. L’article en question stipulait que ce dernier a enceinté une fille de 24 ans avant de refuser la paternité. Et que A.M.N en question a accouché d’un garçon. Privée de moyens, elle avait tenté de le traîner en justice mais vain. Poussant leur curiosité plus loin, vils sont revenu sur cette histoire avec de nouvelles révélations. Photos à l’appui, nos confrères sont en mesure de vous confirmer le lien paternel de l’enfant avec ce gros bonnet qui ne manque pas d’user de ses moyens afin de discréditer la fille.

Par conséquent ce qui nous taraude l’esprit c’est la non diffusion sur walfadjri en l’occurrence l’émission « Balance » de l’histoire de A.M.N . Sachant qu’une bande annonce de la chaîne l’avait déjà annoncé, nos radars étaient fixé devant votre petit écran jusqu’à 23h22mn rien. Son bourreau serait –il passé par là ?On ne saurait le dire. Mais un si un organe de presse qui se proclamait voix du peuple semble faillir à sa mission, la situation devient alors critique.