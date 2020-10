Remaniement…Ces ministres qui menacent Macky et sa coalition

Le Président de la République Macky Sall et ses alliés face au remaniement. La Coalition Benno Bokk Yaakar (BBY) survivra-t-elle au prochain remaniement à l’horizon ? Le Président de la République Macky Sall compte composer un gouvernement où il fera le vide en se débarrassant de tous les ministres incompétents. La prochaine équipe gouvernementale devra être d’attaque pour répondre aux nombreuses préoccupations des populations sénégalaise.

Le prochain gouvernement aura un défi à relever, celui de relancer notre économie nationale fortement éprouvée par la Covid-19. Des ministres membres de l’Alliance pour la République (APR) qui se sont montrés peu efficaces à la tête de leur département ou qui sont impliqués dans des scandales vont devoir passer à la trappe. Mais, le Président de la République Macky Sall doit-il faire du deux poids, deux mesures ? Se limiter simplement à virer du prochain gouvernement les seuls ministres de l’APR incompétents ou impliqués dans des scandales, et ne pas débarrasser de ceux des partis alliés membres de son équipe actuelle et qui présentent des insuffisances de résultats.

Tous les Sénégalais peuvent le constater. Le ministre Serigne Mbaye Thiam, membre du Bureau politique du Parti socialiste (PS) a fini d’étaler toutes ses limites. Au département de l’Education nationale où il avait été, Serigne Mbaye Thiam a créé plus de problèmes qu’il n’en a résolu. Le résultat s’avère plus catastrophique lorsqu’il a quitté l’Education nationale pour devenir ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement. Serigne Mbaye Thiam ne peut prétendre à un poste ministériel au sein du prochain gouvernement.

L’autre ministre socialiste avec qui, il siège dans le gouvernement actuel ne laisse jusqu’ici pas une bonne impression aux Sénégalais. Ministre de la Pêche, Alioune Ndoye n’est pas en bons termes avec nombre d’acteurs du secteur de la pêche. Constamment en conflits avec ces derniers, Alioune Ndoye est incapable de protéger les ressources halieutiques de nos côtes, avec les nombreux bateaux notamment chinois qui sont en train de les piller. Alioune Ndoye ne cesse de monter que sa place ne peut se trouver dans le gouvernement.

Un autre ministre d’un parti allié qui se manifeste plus par ses insuffisances de résultats, c’est le ministre Alioune Sarr. Le ministre du Tourisme et des Transports aériens, membre de l’Alliance des Forces de progrès (AFP) se distingue par son inactivité. C’est pourquoi, il se trouve tout le temps dépassé par les évènements. Comme cela se manifeste avec la crise que traverse les secteurs du Tourisme et des Transports aériens dont il ne peut jusqu’ici prendre les mesures idoines pour les permettre de sortir de leurs passes actuelles.

