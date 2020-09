Serigne Mbaye Thiam, le ministre qui n’a plus sa place dans le gouvernement

Serigne Mbaye Thiam : Un incompétent qui ne mérite plus de siéger au conseil des ministres

Serigne Mbaye Thiam est un ministre qui porte la poisse. Il porte le malheur partout où il est nommé. Son passage à la tête du ministère de l’Education nationale n’a laissé que de mauvais souvenirs. Avec lui à la tête de ce département ministériel, le record de grèves des syndicats d’enseignants est largement battu. Que de problèmes et de conflits inutiles causés par lui, lorsqu’il était ministre de l’Education nationale.

Les syndicats d’enseignants se sont à nombreuses reprises plaints, du fait que le ministère de l’Education sous Serigne Mbaye Thiam leur fermait constamment la porte à chaque qu’il y avait des difficultés dans leur secteur. Serigne Mbaye Thiam se voit ainsi dépeindre comme étant un homme hostile au dialogue. Pire, selon les syndicats d’enseignants, sous Serigne Mbaye Thiam, à la tête du ministère de l’Education nationale, les accords conclus avec le gouvernement, étaient constamment remis en cause. Avec Serigne Mbaye Thiam, le secteur de l’éducation était plongé dans des conflits permanents.

Voilà Serigne Mbaye Thiam qui atterrit à la tête du ministère de l’Eau et de l’Assainissement, suite au remaniement opéré après l’élection présidentielle de 2019. Son atterrissage à ce département ne cause que des malheurs. Les pénuries d’eau dans les ménages reprennent de plus belle. La qualité de l’eau distribuée devient de plus en plus problématique. Le ministre Serigne Mbaye Thiam n’aura apporté rien de bon à la tête du ministère de l’Eau et de l’Assainissement.

Il se distingue par son manque d’initiatives à prendre des initiatives pour juguler certains maux. D’ailleurs, pour couronner le tout, les inondations réapparaissent au Sénégal. Des inondations meurtrières. Tout comme Lansana Gagny Sakho, le directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) ; Serigne Mbaye Thiam garde une très grande part de responsabilité. Il est tout simplement incapable.

La rédaction de Xibaaru