Remaniement…Marabouts et féticheurs envahissent Dakar

Rumeur d’un remaniement ministériel : Ballet des féticheurs à Dakar

Il est un fait au Sénégal. Dès que la rumeur d’un remaniement ministériel est lancée, des ministres perdent de leurs sommeils, et n’arrivent plus à fermer l’œil, la nuit. Certains s’embarquent dans des aventures, et vont dans des zones les plus reculées, juste à la recherche de féticheurs censés puissants pouvant leur garantir de conserver leur portefeuille ministériel. C’est, ce à quoi, on assiste depuis un certain temps au Sénégal.

Les féticheurs affluent en ce moment à Dakar, depuis que la rumeur court sur un éventuel remaniement ministériel. Certains viennent du Sénégal profond, d’autres de pays de la sous-région pratiquant le vaudou. Des féticheurs qui viennent à Dakar, certains logés directement chez les ministres qui les ont fait venir, ou hébergés dans des hôtels de la place. Comme si, tout ce cirque pouvait garantir à ces ministres qu’ils allaient conserver leurs portefeuilles. L’affluence à Dakar, en ce moment de féticheurs, est remarquable. Il est certain, qu’au rythme où vont les choses, l’on va assister à Dakar à toutes sortes de sacrifices. Pourvu simplement, qu’on nous épargne de ces sacrifices humains. Certains, pour conserver leurs portefeuilles ministériels, sont capables de tout.

La rédaction de Xibaaru