Rencontre avec le Médiateur de la République : Le Collectif « Nio Lank » Authentique fait son bilan….

Déclaration du collectif authentique du collectif « Nio Lank »

NOUS SALUONS LA AUTEUR DE VUE, AINSI QUE LA VOLONTÉ CITOYENNE DU PEUPLE QUI A CHOISI LE DIALOGUE.

1 – Contexte de dialogue et de concertation

Comme vous le savez, le 14 Janvier 2020, la Génération des Forces Citoyennes a quitté le collectif pour des raisons de détournement d’objectif du combat contre la hausse du prix de l’électricité et a contesté publiquement. Contestation, à l’issue de laquelle plusieurs organisations ont suivi le peuple dans sa volonté de discuter avec le Chef de l’Etat sur la mesure de hausse des factures de l’électricité.

Les personnes qui vont s’exprimer ici, devant vous, représentent une partie des organisations qui ont adopté la même position que les usagers favorables aux discussions avec le gouvernement sur la mesure.

Nous avons souhaité vous rencontrer dans le but de vous donner des informations claires et précises sur les derniers développements de la crise qui a donné lieu à une éventuelle rencontre avec le Président de la république par l’intermédiaire du médiateur. C’est dans cette disposition que nous allons donner suite aux orientations qui ont été fixées avec le Médiateur que nous félicitons vivement.

Avant d’aborder ces développements, je dois dire, en ce qui nous concerne initiateurs et acteurs du collectif, que nous déplorons vivement que la structure en soit arrivée, aujourd’hui, à connaître un détournement à des fins politique et financier. Pour importante qu’elle soit, cette attitude donne une piètre image de l’esprit de discernement et du sens des responsabilités. On peut s’opposer à la rencontre avec l’autorité, mais ce n’est pas une raison pour instaurer des troubles de l’ordre public et un psychodrame interminable.

Fort heureusement, pour aider à résoudre les divergences irréductibles qui viendraient à se présenter concernant son organisation, son fonctionnement et ses choix les plus importants, le Collectif « Nio Lank » Authentique dispose d’un recours moral, en la personne de Monsieur Alioune Badara Cissé.

C’est ainsi que, voyant la dérive outrancière avec des mesures unilatérales par ici, rencontres politiques suspectes par là sans compter l’exercice de recouvrement financier auprès des politiques, que le Collectif authentique s’est saisi de cette question, en vertu des prérogatives qui lui sont reconnues par le peuple sénégalais.

C’est le lieu pour moi d’apporter un démenti formel à deux informations fausses qui ont été diffusées à ce sujet.

Premièrement, j’ai entendu dire que j’étais la seule personne d’accord pour la rencontre avec le gouvernement. Rien n’est plus faux. Personne parmi les leaders du défunt collectif n’a été consulté sur le refus de la rencontre avec le gouvernement. Nous nous sommes bornés à prendre acte de ces mesures, nous réservant d’en tirer les conséquences.

Comme vous l’avez noté, la position courageuse du Collectif Authentique a bien été apprécié par le peuple qui ne nous a jamais demandé de refuser des discussions après plusieurs jours de manifestation. La démission par solidarité, ou en signe de protestation des régions du Sénégal contre le détournement politique contraire aux valeurs auxquelles le peuple s’identifie depuis son origine prouve la réalité.

Le rôle historique du Collectif Authentique, lui donne une entière légitimité pour intervenir dans la marche de celui-ci, de sa propre initiative. C’est cette responsabilité historique que les organisations co-initiatiatrices, les associations consuméristes, la société civile et les usagers réunis ce jour, sont investis en perspective d’une solution définitive.

Nous n’allons pas nous attarder davantage sur le détournement politique regrettable des objectifs , parce que, pour obéir à la recommandation de conciliation faite par la nouvelle coordination. Nous voulons aborder à présent une phase plus paisible, moins conflictuelle, de nos relations avec le gouvernement le temps de préparer la rencontre.

Mais pour favoriser une véritable entente il faut commencer par se dire la vérité. Et il faut veiller aussi à ce que les nos camarades des régions et ceux qui s’intéressent à la solution de la crise aient accès à l’information véridiques et fiables sur ce qui s’y passe. Surtout lorsqu’il s’agit de relater des faits qui mettent en cause l’image du Collectif authentique. Faute de quoi aucun crédit ne pourra plus être accordé aux déclarations émanant de la coordination ce qui serait une situation indigne pour des dirigeants qui, au-delà du collectif ont l’ambition d’inspirer la confiance.

Cette double clarification étant faite, nous voudront maintenant vous parler des concertations que nous avons eues avec le médiateur, avant de vous exposer les conséquences que nous en tirons.

Le 19 janvier 2020, nous (le Collectif Nio Lank Authentique)

Les discussions ont eu lieu du 14 au 19 janvier 2020 entre chacune des composantes et la coordination. Au terme de ces consultations, il a fait connaître ses conclusions dans le texte luminaire qui sera largement diffusé par la presse et les réseaux sociaux. Ces lettres conclusions seront également transmis à la mediature et aux représentants du collectif authentique sur toute l’étendue du territoire national.

Voilà pour la chronologie des faits

Quelle est la substance des orientations que la coordination fixées aux différentes parties prenantes ?

Tout d’abord, nous signifions au peuple de notre opposition à la nature et au motif des actes posés depuis le succès de notre première manifestation du 13 décembre 2019. Des actes futiles et improductifs qui ont écarté certains initiateurs au profit d’activistes arrivistes qui n’ont pas tardé à installer la structure naturellement dans les conditions qui ont été décrites dans la presse.

Reprise et recadrage du collectif

– COLLECTIF NIO LANK AUTHENTIQUE

Il invite le Médiateur de la république à rapporter ces mesures.

Il indique son souhait que la mediature s’inscrive désormais « dans le sens du dialogue, de la cohésion, comme cela a été de tout temps.

Il félicite le peuple sénégalais cependant, pour l’excellente animation qu’il organisée dans le combat qu’il est à un pas de gagner à des discussions.

Il invite tous les membres initiateurs écartés, aux régions et aux associations consuméristes à se tenir prêts pour rejoindre les rangs du Collectif NIO LANK AUTHENTIQUE à l’instar de l’Union Nationale des Consommateurs du Sénégal, et à y travailler dans la discipline, l’unité et la cohésion sociale.

Il appelle tous ceux qui, pour des raisons diverses, avaient abandonné, de suivre le Collectif Nio Lank Authentique et de s’identifier à l’authenticité. Le seul et unique collectif aujourd’hui reconnu pour porter le combat contre la hausse du prix de l’électricité au nom du peuple dans l’objectivité et la sincérité.

Il recommande que les querelles intestines au sein du collectif soient gérées à l’avenir conformément aux dispositions morale et réglementaire.

Il précise que, concernant les autres préoccupations qui lui ont été exposées relativement à la rencontre avec le Chef de l’Etat, il engagera de larges concertations avec les usagers et les associations consuméristes, les experts et les acteurs en vue d’une solution définitive.

Il invite les membres à mettre en pratique la vision d’un collectif authentique, digne de sa vocation de cadre organique, opposant contre la mesure de hausse du prix de l’électricité, dans l’unité d’action et la cohésion.

Enfin, il félicite les régions du Sénégal pour leur résilience et leur esprit patriotique qui ont favorisé les succès importants notés lors de la dernière manifestation en dépit d’un contexte difficile. En bons patriotes, soyez prêts pour des discussions qui se feront en votre présence.

3 – Suites réservées par le collectif authentique aux orientations

Tout d’abord, nous remercions le médiateur d’avoir pris l’initiative salutaire de s’impliquer généreusement pour dénouer la tension. Il l’a fait avec le devoir, la courtoisie et le sens du compromis qu’on lui connaît. Il a su faire preuve aussi de fermeté, lorsqu’il a estimé que certaines limites avaient été franchies.

Nous saluons la hauteur de vue, la sagesse, ainsi que la volonté de préserver l’unité et la cohésion qui ont présidé à ses décisions et à ses recommandations. Nous avons pleinement conscience que cette vision a pour finalité de mettre le collectif dans les meilleures conditions pour affronter les prochaines discussions et, dans leur prolongement, les défis de la prise en charge du secteur de l’énergie gravement compromis..

C’est pourquoi nous sommes résolus à respecter ses directives, sans aucune réserve. D’ores et déjà, ceux de nos camarades qui avaient introduit des autorisations de manifestation sont priés d’arrêter ces procédures. En effet, cette mesure concerne également le groupe de personnes qui s’agitent depuis hier au nom de la structure pour semer le désordre public.

Le Collectif NIO LANK AUTHENTIQUE exclue toute forme d’activisme irresponsable et manœuvre politico-financière en son sein. D’où l’exclusion des activistes, les soi-disant représentants syndicaux et ceux qui les soutiennent dans ces pratiques malsaines démasquées. A l’instar du peuples et des usagers usurpés, exploités dans cette lutte à des fins douteux, le Collectif authentique les considère à la suite de leur exclusion comme des agitateurs, des troubleurs. Car, on ne peut pas refuser une discussion sur la question et vouloir installer des troubles comme si l’avis populaire ne compte pas. Mais soyez rassuré que les discussions se tiendront entre le peuple victime de cette hausse et le Chef de l’Etat après plusieurs semaines de luttes active et décisive.

Ayant soutenu cela, nous devons préciser que la meilleure façon pour la coordination du Collectif authentique de se prémunir contre les pratiques antécédentes, est de respecter le peuple, de consulter le plus largement possible et de dialoguer quand les conditions sont réunies. En respectant bien entendu, les textes et les règles qui lui sont applicables. Il faut en outre que les instances du collectif soient des lieux ouverts à un dialogue franc, courtois et apaisé.

Dans cette optique, nous sommes prêts à engager un dialogue constructif au sein de la coordination dans un climat de respect mutuel, en ayant en vue l’intérêt du combat qui dans les circonstances présentes, coïncide avec celui de notre pays, en cette période d’incertitude qui appelle au rassemblement et à la cohésion nationale.

Il reste entendu que nous sommes disponibles également pour prendre part à la rencontre ultérieure que le Président de la république envisage d’organiser avec le collectif sur la hausse des factures de l’électricité. Entre autres questions qui seront soumises à son appréciation. Elles sont importantes, parce qu’elles touchent tous les secteurs.

Pour conclure, nous voudrons vous dire que nous formons l’espoir ardent qu’il sera possible aux usagers de retourner à la situation normale sur les factures de l’électricité. Parce que vous avez bien combattu pour exiger généralement des solutions durables aux difficultés que traversent à la fois la Senelec et les usagers, dans une forte dynamique populaire.

A côtés des forces de l’ordre qui nous ont bien encadré, nous avons posé des actes forts et dans différentes formes. La caravane de sensibilisation dans la banlieue en sillonnant les artères et les rues, la manifestation des régions du Sénégal et la solidarité de la diaspora constitue entre autres, une preuve de l’engagement populaire dans un contexte difficile.

En concert avec les instances du collectif authentique, nous travaillerons à mobiliser l’engagement de la banlieue qui ne cesse de manifester sa marque de sympathie à la Génération des forces citoyennes. Ainsi pour le soutien de la diaspora soucieux de stabilité sociale du pays où vit la famille.

La diaspora a été présente à travers des contributions suggestives et de promotion d’outils de communication. Dans le même esprit, nous continuerons d’œuvrer comme nous l’avons réussi dans la rue pour la tenue de la rencontre dans des conditions paisibles, de tous nos camarades qui ont été arrêtés. Nous exprimons ici avec foi notre solidarité et notre compassion à Mr Sagna et Cie pour qui nous ne ménageront aucun effort pour exiger à la justice la libération.

Nous vous remercions pour votre attention et mes camarades et moi sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.

Le Coordonnateur, Mame Cheikh Seck