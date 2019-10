Rencontre Macky-Wade: Le Mouvement National Des Arabisants Républicains salue le geste

Ce 10 octobre 2019 le Sénégal a vécu un événement historique : la rencontre entre le Président de la République et son prédécesseur. Un moment très solennel qui constitue incontestablement une preuve de notre vitalité démocratique.

A travers cette image forte le Sénégal a administré une belle leçon républicaine à la face du monde. En réalité nous montrons encore une fois que nous pouvons tirer dans nos contradictions des germes de construction nationale.

En accordant une audience à Maitre Abdoulaye Wade, le Président Macky Sall étale une nouvelle fois son ouverture d’esprit, sa capacité de dépassement et sa volonté de placer le Sénégal au-dessus de tout, bref de mettre le Sénégal au cœur pour paraphraser le titre de son ouvrage.

En acceptant de se rendre au palais. Le Président Wade fait preuve de générosité et de son amour pour le Sénégal. Plus qu’une rencontre le MNAR qui a toujours milité à un consensus fort voit dans cet acte du Président une traduction concrète d’un Sénégal de tous et un Sénégal pour tous.

C’est la raison pour laquelle nous saluons à sa juste valeur cette volonté présidentielle maintes fois exprimées. Cet élan nouvel que le Président veut installer dans la vie politique doit être appuyé par tous le sénégalais. Dans ce sens les politiques ont une grande part de responsabilité. Il leur appartient de mettre en avant les intérêts du pays et d’arrêter les querelles crypto personnelles.

Mais si tout ceci a été rendu possible c’est parce que nos guides religieux ont joué leur partition. C’est le lieu de rendre un vibrant hommage au KHALIFE GENERAL DES MOURIDES Serigne Mountakha Mbacké pour son rôle dans le maintien de la stabilité sociale et de la paix dans le pays et dans le monde