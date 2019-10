Moïse Rampino bouffe Mody Niang: « il souffre d’un… »

Mody Niang souffre d’un complexe d’infériorité

Aussi versatile que le caméléon et aussi prévisible que la météo, le vieux Mody Niang a décidé de marquer à la culotte Me Wade si bien qu’il ne rate aucune occasion de baver sur sa personne. Ignorer royalement par l’ex-président, le chroniqueur ne se gêne pourtant pas de suivre son ombre comme un chien errant égaré. Et à chaque coin de rue, ce rageux lève une patte pour éjecter des textes kilométriques contre des personnes dont les qualités humaines sont reconnues de tous. Ses arguments se résument à copier-coller des passages de ses textes antérieurs espérant pouvoir enfumer son lectorat. Castré intellectuellement, il nous sert des chiffres astronomiques avec comme unique dessein de travestir la réalité.

Monsieur Mody Niang, on aurait peut-être pu croire à vos hallucinations si vous citiez le rapport de l’IGE qui épingle Amadou Bâ et grâce à qui 38 milliards de FCFA (titre Bertin) se sont évaporés à la DGID à cause des détournements répétitifs qui y étaient effectués sous son magistère. Mais cela reviendrait à être de bonne foi pour un monsieur dont le grade le plus élevé qu’il ait pu acquérir dans sa pauvre vie, ponctuée d’échec, fut celui de conseiller technique et porte-parole à l’OFNAC. Un organe de contrôle dépouillé de toute sa substance. N’en voulez pas au président Wade si, aussi borgne qu’une chauve-souris, vous constatez que malgré toutes vos singeries simiesques, il continue de bénéficier de l’estime de l’écrasante majorité des Sénégalais. Vous voulez certainement qu’il vous distingue ! Si c’est ce que vous souhaitez sachez que c’est dorénavant fait.

Par contre, si vous voulez lui prouver que vous avez une vie de tarlouze sachez que c’est noté. Si, en plus de tout cela, vous voulez lui notifier que vous êtes constipé intellectuellement, il a saisi. Maintenant qu’il a compris tout le sens de vos élucubrations à deux balles, vous pouvez continuer à vous accroupir pour inonder les sites d’information de vos diarrhées profuses vu que cette thérapie vous réconforte. Mais en tout cas sachez que vous êtes le cadet de ses soucis et jamais vos divagations stériles et médisantes n’atteindront cette blanche colombe pure et gracieuse. Petite sardine menteuse, lubrifiez un peu votre minuscule cervelle obstruée par votre méchanceté gratuite si vous voulez rendre vos textes insipides plus lisibles et agréables.

Monsieur Mody Niang, ce que le président Wade a réalisé pour le Sénégal ni vous, ni votre lignée ne le feront. Vous pouvez prendre vos sept aïeux, ils ne lui arriveront pas à la cheville car leur seule aptitude se limitait à chanter les gloires des autres ou à médire ceux qui les avaient devancé. Du président Diouf en passant par Me Wade au président Macky Sall, vous n’avez jamais manqué l’occasion d’exalter votre complexe d’infériorité pour vous faire remarquer.

Vous avez la critique facile à tel point que les gens ont l’impression que ceci est la seule vertu que vous avez hérité de vos aïeux. Malheureusement, c’est dans votre sang. Vous avez beau vouloir changer, vous avez beau vouloir trahir votre nature vous n’y arriverez jamais car le sang ne ment pas. Malheureusement, le président Wade n’y peut rien si non, généreux qu’il est, il vous aurait acheté une autre existence. Me Wade, en bon patriarche, a toujours prôné le dialogue par conséquent si le Président Macky Sall revient à la raison et accepte de discuter avec son pére putatif les Sénégalais ne peuvent que s’en réjouir. Il y va de la stabilité de la cohésion nationale. Vos logorrhées burlesques n’y feront absolument rien.

Eternel Wadiste

Moïse Rampino