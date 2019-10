Biguine Gueye répond à Mody Niang : « Tonton vous permettez ? »

Tonton Mody NIANG vous permettez?

“Chassez le naturel, il revient au galop”. N’est-ce pas cher oncle Mody NIANG? Dans une énième contribution que vous intitulez: Audience-farce entre deux grands champions de la mal gouvernance, vous venez enfin de me conforter à l’idée que je me faisais car je pensais me tromper. Mais manifestement, une viscérale haine envers le président Wade et son successeur ne cesse de vous foudroyer. Au même moment, vous avez été de mauvaise foi en n’étant pas allé dès l’attaque de votre boutade, au bout de votre argumentaire. Puisqu’il n’a rien de conséquent car en mal flagrant d’objectivité. Que vous arrive-t-il enfin cher Mody NIANG? Oubliez-vous que le Sénégal a beaucoup trop souffert de tensions socio-politiques qui ne lui ont franchement rien apporté? Ne militez-vous pas en faveur de l’apaisement tant souhaité? Avez-vous relu Mandela, symbole du pardon et du dépassement avant de reprendre encore votre plume?

Vous n’êtes pas allé au bout de votre logique, disais-je, quand vous dites qu’à Massalikoul Djinan, le Khalife Serigne Mountakha a juste demandé à Wade et Macky de se serrer la main pour montrer qu’ils voulaient se réconcilier. Vous souhaiteriez donc que cela s’arrêtât juste à ce geste? Vous auriez donc dû ruminer votre colère en silence et nous épargner de vos sentiments personnels. Vous revenez sur la gouvernance Wade dont vous ne peignez avec méchanceté, que ce qu’il y a eu comme le moins ou le non réussi, ignorant les nombreuses réalisations du Pape du Sopi. Délibérément, vous avez occulté les grands chantiers de ce bâtisseur, les efforts qu’il fit avec une réelle volonté politique pour les fonctionnaires, le courage et la clairvoyance de ce grand panafricaniste qui, soit dit en passant, s’est sacrifié pour le Sénégal et l’Afrique. Vous le traitez par contre, lui et son successeur, de farceur, de bandit, de prédateur foncier, de champion de la mal gouvernance et que sais-je encore. Si c’est uniquement cela que vous pouvez dire des présidents Wade et Sall, vous nous menez à l’égarement quant à la perception de l’homme ou de l’Intellectuel tout cour que vous êtes censé incarner. Vous attisez un feu qui s’éteint et dont le Sénégal de nos jours ne veut plus, et plus du tout! Vous n’êtes pas partie prenante au dialogue national certes, mais vous savez qui y sont et qui sont les profils qui depuis le depart, le conduisent de la plus belle des manières.

Ce que vous semblez enfin expressément ignorer, c’est qu’en âme et conscience, vous savez mieux que le plus averti des Sénégalais, que le souhait du Khalife de Touba est de voir Abdoulaye Wade et Macky Sall aller jusqu’au bout de leur logique. C’est à dire, qu’au de-là de leurs retrouvailles-réconciliation, qu’ils travaillent ensemble pour l’intérêt supérieur de la nation. Le prix Nobel de la paix, je vous le rappelle s’il en était besoin encourage les dirigeants à toujours intégrer dans leurs actes de tous les jours, le pardon, le dépassement, la hauteur si tant est que cette vie sur terre est et sera toujours faite de hauts et de bas. Alors, vous qui ne pardonnez ni n’oubliez, laissez Wade, Macky et la majorité du peuple qui bénit leurs réconciliation, faire tranquillement leur chemin. Que gagne notre pays à rester dans les réglements éternels de comptes politiciens? Le Khalife général des mourides ne leur a t-il pas demandés de se retrouver? Que savez vous de la suite de l’entrevue de Massalikoul Djinan? Qu’est-ce qui a fait que Wade soit retourné au Palais le 12 octobre? Pourquoi Macky Sall devra-il aller voir Wade chez lui dans les prochaines semaines? Serigne Mountakha ne le leur a t-il pas encore suggéré? Alors si vraiment pour ce nouvel élan que prennent les deux anciens chefs d’Etat, salué par tout un peuple, vous vous arrachez les cheveux jusqu’à totalement faire hors sujet en soulevant des cafards morts de leur belle mort il y a belle lurette, c’est que vous voulez volontairement rater le train de la nouvelle page de l’histoire du Sénégal qui s’écrit actuellement, cher Tonton Mody NIANG.

Respectueusement à vous!

Mamadou Biguine Gueye

Coordonnateur du Mouvement Malaw/Fatick.