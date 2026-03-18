Rénovation de la Grande Mosquée de Touba : lancement officiel ce jeudi

Le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, donnera demain, jeudi 19 mars 2026, le coup d’envoi des travaux de rénovation et d’embellissement de la Grande Mosquée de Touba. La cérémonie, prévue au 29e jour du Ramadan, marquera également le début des dix derniers jours de ce mois sacré. Le guide religieux posera lui-même la première pierre, selon une annonce faite le 16 mars par son porte-parole, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre.

Le porte-parole a précisé que la présence des fidèles vivant hors de Touba n’est pas exigée, mais a invité la famille de Serigne Touba Khadim Rassoul, fondateur du Mouridisme, à prendre part à l’événement. Il a rappelé que le financement du projet reposera exclusivement sur les contributions des disciples, dans la continuité des pratiques des précédents khalifes. «La mosquée est sacrée ; elle sera rénovée avec de l’argent licite», a-t-il assuré, excluant tout apport extérieur.

Depuis l’appel du Khalife, les fidèles ont déjà mobilisé des ressources importantes, a révélé Serigne Bass, sans en préciser le montant. Il a également retracé l’historique de la construction de la mosquée, projet initié par Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké, premier khalife de Serigne Touba, qui en avait fait une priorité pour concrétiser le vœu du fondateur. Les khalifes qui lui ont succédé ont chacun contribué à l’édification et à l’entretien de ce haut lieu de spiritualité.