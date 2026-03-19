La grande riposte contre la CAF…le Sénégal refuse de céder son trophée

Le football africain traverse l’une des zones de turbulences les plus sévères de son histoire. Quelques mois après la clôture de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 au Maroc, la Confédération Africaine de Football (CAF) a provoqué une onde de choc en annulant, via son Jury d’Appel, la victoire du Sénégal acquise sur le terrain le 18 janvier dernier. Par une décision administrative inédite, l’instance continentale a déclaré le Maroc vainqueur sur tapis vert, transformant un sacre sportif en une bataille juridique et diplomatique sans précédent.

L’origine de ce litige remonte aux ultimes instants de la finale, alors que le score était de 0-0. Un penalty accordé au Maroc dans le temps additionnel avait provoqué une interruption de jeu de 17 minutes, consécutive aux protestations des joueurs sénégalais. Si le match avait finalement repris, voyant le portier sénégalais stopper le tir de Brahim Diaz avant que Pape Gueye n’offre la victoire aux Lions de la Téranga en prolongation (1-0), la CAF estime aujourd’hui que l’attitude initiale du Sénégal s’apparente à un abandon technique, justifiant ainsi l’annulation du résultat.

La réaction de l’État sénégalais ne s’est pas fait attendre, élevant l’affaire au rang de priorité nationale. Dans un communiqué publié ce mercredi à l’issue du Conseil des ministres, le gouvernement a fustigé une décision d’une « gravité exceptionnelle » qui heurte les principes d’équité et de loyauté sportive. Rejetant fermement ce qu’il qualifie de « tentative de dépossession injustifiée », l’exécutif sénégalais réclame désormais une enquête internationale indépendante pour faire la lumière sur d’éventuels soupçons de corruption au sein de la CAF.

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a personnellement pris la tête de la riposte. Exprimant son « indignation », le chef de l’État a instruit le ministère des Sports et la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) d’engager immédiatement une procédure devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne. Pour marquer sa détermination, le Président a symboliquement modifié sa photo de profil sur les réseaux sociaux, s’affichant aux côtés du trophée de la CAN, affirmant ainsi la légitimité du titre conquis de haute lutte.

Sur le plan opérationnel, le Sénégal affûte ses armes juridiques. Une réunion de crise entre le chef de l’État et les instances fédérales, représentées par Abdoulaye Fall et Abdoulaye Sow, a scellé une stratégie de défense musclée. L’État s’est engagé à prendre en charge une part significative des honoraires d’un pool de six avocats, dirigé par l’éminent Me Seydou Diagne. Le Président a par ailleurs suggéré l’intégration de deux ténors du barreau pour maximiser les chances de succès devant la juridiction internationale.

Au-delà de la bataille procédurale, c’est l’honneur du sport africain qui est au cœur du débat. Le gouvernement sénégalais souligne que le respect de la « vérité du terrain » doit demeurer le socle de toute compétition. En remettant en cause un résultat validé par le coup de sifflet final de l’arbitre, la CAF crée un précédent que Dakar juge dangereux pour la crédibilité du football sur le continent. La vigilance reste donc de mise pour restaurer ce que le Sénégal considère comme son droit inaliénable.

La situation des supporters sénégalais est également une source de préoccupation majeure. Plusieurs d’entre eux sont toujours retenus au Maroc suite aux incidents ayant émaillé la fin de la rencontre. Le gouvernement a assuré être pleinement mobilisé pour obtenir une « issue heureuse » à leur situation, liant la protection de ses ressortissants à la défense globale des intérêts sportifs nationaux. Cette dimension humaine ajoute une couche de complexité diplomatique à un dossier déjà extrêmement tendu.

Le Comité exécutif de la FSF, réuni en urgence, a validé la feuille de route de cette contre-offensive. L’objectif est clair : obtenir l’annulation de la décision de la CAF et la confirmation définitive du Sénégal comme champion d’Afrique 2025. Pour les observateurs du football, cette affaire met en lumière les fragilités structurelles de la gouvernance du football africain, souvent critiquée pour son manque de transparence dans la gestion des litiges disciplinaires.

L’issue de ce bras de fer se jouera désormais en Suisse, devant les juges du TAS. Alors que le Maroc se retrouve champion sur le papier, le Sénégal refuse de voir son étoile s’éteindre dans les bureaux de l’instance continentale. Ce feuilleton judiciaire promet de tenir en haleine le monde sportif pendant plusieurs mois, avec pour enjeu non seulement un trophée en métal doré, mais surtout l’intégrité des institutions sportives africaines.

La rédaction de Xibaaru