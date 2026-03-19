En attendant son procès pour viol…il est relâché et viole une fillette de 12 ans

Un homme de 40 ans a comparu devant la cour criminelle départementale d’Ille-et-Vilaine pour des viol incestueux sur son fils de 3 ans.

Entre 2006 et 2021, cet agent immobilier a téléchargé 40.000 fichiers pédopornographiques.

Il échangeait ces images sur Telegram et dans des «salons» sur le site Coco. Il avait d’ailleurs été bannis de ces «salons» à 17 reprises pour «des comportements jugés déviants».

Mais l’horreur ne s’arrête pas là.

Puisque, en janvier 2021, l’accusé a envoyé à un autre pédocriminel, sur Telegram, trois vidéos où il viole son fils de 3 ans endormi.

Ce père de famille décrit comme « dévoué, généreux, serviable » avait été interpellé quelques mois plus tard et placé en garde à vue.

Mais, contre toute attente, malgré la gravité des faits, il avait été remis en liberté sous contrôle judiciaire en attendant son procès.

C’est lors de contrôle judiciaire, en 2025, le quadragénaire a récidivé en violant à plusieurs reprises une fillette de 12 ans. L’accusé a été condamné mardi à 15 ans de réclusion criminelle.

Il sera jugé prochainement concernant le viol de l’adolescente de 12 ans.

Source : F D