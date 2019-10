Réplique à Suqqali Sopi de Oumar Sarr…par les Karimistes

À ceux qui nous donnent une prétention doctrinale, le Karimisme n’est ni un courant, ni une doctrine mais un collège de militants et sympathisants regroupés dans un cadre d’échange et de lutte contre l’injustice et à la sauvegarde du patrimoine que le Président Abdoulaye Wade a légué à la jeunesse consciente africaine. Ces Karimistes prennent des initiatives conformément au statut et règlement du parti démocratique sénégalais.

OUI EST KARIMISTE ?

Il existe trois types de karimistes.

1) Celui qui n’a jamais été acteur politique et qui s’engage à combattre l’injustice, l’intimidation, la dictature et l’acharnement que le régime exerce sur Karim Wade. Celui qui se bat par devoir patriotique pour faire bénéficier la nation sénégalaise l’expertise de Karim Meissa Wade.

2) Le militant du PDS qui incarne sa vision et se retrouve dans son leadership.

3) Le wadiste qui voit en lui les qualités du Pape du Sopi. Et qui déverse cet engagement et dévouement sur lui.

QUELS SONT LES OBJECTIFS QUE LE KARIMISME SE FIXE ?

Ils sont au nombre de trois.

1) Libérer Karim Wade de la détention arbitraire et lui rétablir dans ses droits.

2) Porter Karim Wade à la tête de la magistrature suprême.

3) L’accompagner dans sa vision de faire le Sénégal un pays développé. Voir même une puissance économique.

QUEL EST L’APPORT DES KARIMISTES DANS LE PDS ?

Au lendemain de la seconde alternance, le Pds a enregistré le départ de plusieurs responsables notamment des anciens ministres, des élus locaux, des anciens sénateurs, des ambassadeurs, des anciens parlementaires, des directeurs généraux, des PCA pour en citer que cela.

Le parti de Me Wade était sur le point d’être frappé par le syndrome du parti socialiste n’eut été la naissance spontanée des mouvements de soutien à Karim Wade. Ces mouvements sont composés majoritairement de jeunes dynamiques, énergiques, industrieux, audacieux et s’investissent quotidiennement sur le terrain en imposant les couleurs jaune/bleu dans la nouvelle recomposition politique sénégalaise. C’est ce qui a redonné espoir aux militants et admirateurs du PDS. Mais a aussi permis au parti de se relancer dans une nouvelle dynamique de reconquête du pouvoir.

À signaler que le PDS a enregistré depuis 2012 plus de 100 arrestations et emprisonnements. Ceux qui s’identifient à Karim Wade représentent les 98% de ces victimes des armes non conventionnelles utilisées par le régime de Macky Sall.

Les karimistes sont aujourd’hui incontestablement le poumon du parti démocratique sénégalais. Ils alimentent le moteur du PDS. Cela s’explique par les initiatives qu’ils prennent et qui contribuent à l’animation du parti. Ils organisent des tournées dans les endroits les plus reculés du Sénégal, des réunions décentralisées, des meetings, des conférences de presse, des marches de protestation, des portes à portes, des campagnes d’affichage etc.

QUELLES SONT LES VALEURS INCARNEES PAR KARIM MEISSA WADE?

Il est respectueux et talentueux.

Il est méthodique à l’académique.

Il a le courage de sa vision pour sa nation.

Il incarne la citoyenneté avec honnêteté.

Il est un leader charismatique à la valeur héroïque.

Il concrétise plus qu’il ne théorise.

Il a cultivé le champ du patriotisme et du civisme.

Il place la connaissance comme remède à la souffrance.

Il a le génie d’effacer l’ardoise de la pauvreté avec efficacité.

Il rêve de faire flotter partout le drapeau d’un Sénégal debout.

Il est un manager décomplexé à la démarche bien axée.

Il peut neutraliser le sous-développement pour le développement.