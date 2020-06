Reprise avortée des Cours: Me Amadou Sall estime qu’il y’a un déficit de concertation

Dans un entretien avec le journal Le Quotidien, Me El Hadji Amadou Sall s’est exprimé sur la reprise avortée des cours le 2 Juin passé. Selon l’ancien porte porte-parole du Pds, la reprise avortée des cours illustre parfaitement le déficit de concertation et de dialogue à un moment si crucial, qu’est la pandémie.

« La reprise avortée des cours illustre parfaitement le déficit de concertation et de dialogue à un moment si crucial. Des couacs de cette nature doivent être évités. La question de l’école dans un environnement de pandémie est d’un sérieux extrême, nécessitant les plus larges concertations pour maintenir le niveau de nos élèves, sauver ce qui peut l’être, le tout en préservant la santé des enfants et des enseignants. Je peux parfaitement comprendre le désir du ministre de l’Education nationale d’éviter autant que faire se peut une année blanche ou invalide. Mais on ne peut y arriver qu’avec la volonté et la participation de tous les acteurs concernés qui doivent se retrouver autour d’une table et régler toutes les questions. C’est un préalable inévitable. »

Quid de la démission du ministre Mamadou Tall, il répondra ceci, : « La nomination et la cessation des fonctions des ministres sont du ressort exclusif du président de la République. Il avisera. Je dois juste dire que je n’entends pas une vive clameur demandant avec persistance la démission du ministre de l’Education nationale. »