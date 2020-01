Retrouvailles : Me Wade tourne encore le dos à Macky

L’ancien Président de la République, Me Abdoulaye Wade ouvre un autre front contre son successeur le Président Macky Sall. Depuis qu’ils s’étaient retrouvés grâce aux médiations de plusieurs bonnes volontés, sur le plan national comme sur le plan international, suivies de l’intervention du khalife général des mourides, Me Abdoulaye Wade avait cessé ses attaques contre le régime du Président Macky Sall. On avait même pensé que dans la foulée de ces retrouvailles, que l’Etat du Sénégal allait renoncer à toutes les poursuites judiciaires à l’endroit du fils de Me Abdoulaye Wade, Karim Wade.

Non seulement, l’Etat du Sénégal n’a montré aucun signe pouvant aller dans ce sens, mais le Président de la République, Macky Sall s’est empressé de limoger deux hauts fonctionnaires coupables de s’être engagés au nom de l’Etat devant le Comité des Droits de l’Homme des Nations unies à Genève, sur le cas Karim Wade. Reconnaissant que sa condamnation par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI), était illégale et que ses droits avaient été bafoués. Une prise de position qui avait véritablement secoué l’Etat du Sénégal.

A défaut de la révision du procès de son fils Karim Wade, Me Abdoulaye aurait bien aimé que l’Etat de Sénégal renonçât à toutes sortes de poursuites judiciaires contre Karim Wade, ce qui aurait conduit à sa réconciliation définitive avec le Président Macky Sall. N’ayant rien obtenu, Me Abdoulaye Wade crache le feu. Depuis quelque temps, il reprend contact avec les figures radicales de l’opposition, maintient son refus de voir le Parti démocratique sénégalais (PDS) participer au Dialogue national. Et Me Abdoulaye Wade d’y aller dans un communiqué de son parti : « Le PDS constate de graves déviations des mécanismes internes de prise de décisions stratégiques, notamment en ce qui concerne le Dialogue national initié unilatéralement par le Président Macky Sall. » Un moyen pour lui d’enterrer définitivement le Dialogue national.

La rédaction de Xibaaru