Révélation…Yewwi savait que sa liste à Dakar n’était pas paritaire !

Cheikh Mbacké Bara Dolly, président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie, s’est exprimé sur l’éventuel risque de forclusion de la liste de Yewwi Askan Wi à Dakar. Pour lui, la liste présentée par Barthélemy Dias et Cie n’a pas respecté la parité. Et selon lui, la coalition voulait tromper la direction générale des élections.

« Ce qui s’est passé à Dakar pour la coalition entre Yewwi et Wallu est très simple. Khalifa voulait donner son propre poulain et le PDS voulait donner son responsable à Dakar. On a discuté pour que l’un retire son homme de la liste mais malheureusement on n’a pas trouvé un accord et ces deux hommes font partie de de la liste. Mais avant de déposer la liste, tout le monde savait que la liste avait 5 hommes et 2 femmes. Et on voulait tromper la direction générale des élection », révèle le parlementaire sur les ondes de la RFM. Et selon lui s’ils en sont arrivés à ce niveau c’est parce que Khalifa Sall et le PDS ne voulait pas sacrifier leurs poulains.