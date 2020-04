DÉJOUONS LES TROMPERIES ET DOUCES ILLUSIONS DE BITEYE (DG DE LA SENELEC) ET DE SES OUAILLES !

Faut-il souligner encore que nous faisons face, depuis 1 an, à une gestion appauvrie et stérile, d’une texture décrépite, ancrée dans le déficit de tout. Aucune innovation, aucune avancée notées. C’est une gestion fragile et sans socle, entraînant un renversement du « cycle vertueux qui a donné des résultats incontestables au profit de la turtuosité », qui ne vaut que par les gesticulations, la démagogie, les verbiages et les vociférations. Leurs seuls efforts : Organiser les ruptures de compteurs, provoquer des pannes pour faire intervenir les prestataires à leurs services…

Ce qui conçoit bien, s’énonce clairement. En terme clair, la bonne marmite se sent par son odeur. Celle-ci est juste mauvaise.

Alors les organisations syndicales de SENELEC ne peuvent et ne doivent réagir rationnellement à un environnement qui les incite à la médiocrité et au favoritisme. Ces syndicats, s’ils ne sont pas animés de mauvaise foi, de très mauvaise foi, sont bien conscient d’une chose: le conseil d’administration de Senelec n’a jamais demander de renégocier le contrat. Au contraire il s’est étonné des griefs portés contre AKILEE et a signalé son étonnement sur le fait qu’un contrat que tout le monde disait très bon y a un an devienne subitement moins bon. Il a demandé à ce que BITEYE aille voir AKILEE pour discuter avec eux en partenaires.

-Arrêtez de nous divertir et parlez-nous du gré à gré avec la société Israélienne Powercom, avec un montant de 2,2 milliards incluant une surfacturation de 1 milliard par rapport aux prix d’AKILEE comme cela a été divulguer dans la presse.

-Parlez-nous des 3 voyages de BITEYE en Israél pour aller vendre son pays.

-Expliquez-nous pourquoi BITEYE ne fait pas venir ses directeurs mais ses conseillers spéciaux ?

Parce qu’il sait que les directeurs ne vont pas accepter de se dédire. Seuls les larbins le suivent. BITEYE, Moussa DIEYE le perdra, il l’a dit implicitement.

Saviez-vous que BITEYE et Ibahima GUEYE, Directeur de la DCMP, sont les meilleurs amis et déjeunent ensemble tous les jours. C’est donc comme cela qu’il a dupé M. GUEYE pour obtenir son avis de non objection.

Si vous voulez rétablir la vérité organisez un débat public entre les hauts responsables d’AKILEE et ceux de Senelec, chacune des délégations venant avec son DG. Débat télévisé inédit dans l’histoire du Sénégal et on saura qui dit vrai, qui essaye de manipuler l’opinion.

Les organisations syndicales de SENELEC sont-elles encore viable ou faut-il trouver une nouvelle forme de représentation des salariés senelecois ? Nous y reviendrons..