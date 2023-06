Révision procès Karim Wade : La position tranchée de Pastef

Interpellé sur la question de la révision du procès de Karim Wade, un des points retenus du dialogue national, El Hadji Malick Ndiaye s’est montré indifférent, au micro du Jury du Dimanche sur ITV. “On n’a pas grand-chose à dire là-dessus” a-t-il rétorqué. « M. Karim Wade a toujours demandé la révision de son procès. Maintenant, est-ce qu’ils vont le faire ou pas ? Très franchement, cela ne nous regarde pas. Ce qui importe pour nous, c’est d’abord, des élections libres et transparentes, ensuite la participation du Président Ousmane Sonko et enfin, la non-participation du Président Macky Sall » a expliqué le Secrétaire national à la Communication du parti les Patriotes africains pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef).

M. Ndiaye s’est montré, par ailleurs, critique sur le processus qui a conduit à ce dialogue. « On note que c’est pour régler des choses entre quelques acteurs politiques. On a noté un certain dédain au moment de lancer les invitations. Les lettres ont été lancées tardivement. C’était tout sauf inclusif », estime-t-il. Et de préciser : « Le Président Macky Sall nous a habitués à des leurres. Le pire, est qu’au moment où on parle de dialogue, un autre leader politique, le chef de l’opposition (Ousmane Sonko) est en train d’être persécuté. Son procès dans l’affaire Sweet Beauté a été fixé durant cette période-là. Comme le Président Ousmane Sonko l’a toujours dit, on ne négocie pas une arme sur la tempe ».