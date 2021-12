Revue de presse…La loi sur l’homosexualité à la UNE

L’exploitation de l’autoroute dakar-aibd et la proposition d’une loi criminalisant l’homosexualité à la une des quotidiens de ce jeudi 23 décembre 2021.

Les quotidiens du jeudi commentent largement la renégociation de la convention d’exploitation de l’autoroute Dakar-AIBD et la proposition de loi criminalisant l’homosexualité au Sénégal.

Le Soleil met en exergue la renégociation de la convention d’exploitation de l’autoroute Dakar-AIBD et titre : ‘’305 milliards de francs Cfa pour le Sénégal d’ici 2044’’’.

L’Etat du Sénégal va prendre 25 % du capital de la Société Eiffage de la concession de l’autoroute de l’avenir (SECAA) en vertu de nouvelles ‘’conventions’’ signées, mercredi, à Dakar, par le gouvernement sénégalais et la société Eiffage Sénégal.

Cette nouvelle convention se traduit entre autre par l’entrée de l’Etat du Sénégal dans le capital de SECAA à hauteur de 25% ; la réévaluation de la redevance domaniale annuelle représentant 2% du chiffre d’affaires annuel de la SECAA, avec un minimum de 800 millions de FCFA par an au lieu de 1000 FCFA par an dans le contrat actuel ; le réajustement des clauses et échéances de partage des fruits de la concession ; le gel de l’indexation des tarifs sur l’inflation pendant cinq (05) ans ; la réalisation de l’éclairage par le titulaire sur tout le linéaire de la section courante et au niveau des diffuseurs.

L’As évoque un ‘’nouveau point de départ’’ entre l’Etat du Sénégal et la Secaa dans le cadre de l’exploitation de l’autoroute à péage’’.

‘’Censées aboutir à un partenariat équilibré pour préserver les intérêts des usagers et du Sénégal, les négociations ont permis d’arriver à huit point d’accord’’, souligne le journal.

Pour Libération, ‘’l’Etat arrache un nouveau contrat avec 8 gains’’.

C’est ‘’un gâteau’’ de 305,5 milliards de francs Cfa pour le Sénégal, sur la période 2021-2044, souligne de son côté Source A.

Avec cette nouvelle convention, ‘’Macky Sall corrige l’erreur’’ de son prédécesseur, Abdoulaye Wadek estime Sud Quotidien tandis que pour le journal Enquête, ‘’L’Etat rééquilibre les gains’’. Selon Le Témoin, ‘’Macky Sall fait plier Sénac et +efface+ Me Wade’’.

Les quotidiens abordent également la proposition d’une loi criminalisant l’homosexualité au Sénégal. ‘’Haro sur l’agenda gay’’ au Sénégal, dit L’Info, soulignant que la proposition de loi a été déposée, mercredi, sur la table du président de l’Assemblée nationale.

Initiée par l’organisation And Samm Jikko Yi, ‘’elle est portée par des députés de l’opposition mais aussi de la mouvance présidentielle dont Mamadou Lamine Diallo, Mame Diarra Fam, Aïssata Sabara, Cheikh Abdou Mbacké, Mamadou Diop Decroix, Abdoulaye Wilane, entre entres’’, rapporte la publication.

Sur cette proposition de loi, Le Témoin estime que Macky Sall ‘’est entre le marteau des occidentaux et l’enclume des religieux’’.

‘’La plateforme And Samm Jikko Yi a remis hier un texte se voulant proposition de loi criminalisant l’agenda LGBT. Le président de la République se trouve donc pris entre les pressions occidentales et celles des puissants chefs religieux de ce pays’’, écrit le journal.

Le Quotidien parle de ‘’test gay pour le pouvoir’’. Le journal estime que ‘’face à une opinion toujours réfractaire au moindre droit accordé à la communauté LGBT, la coalition Benoo Bokk Yaakaar est mise devant ses responsabilités’’.

Source APS