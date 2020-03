Revue de presse…la mobilisation générale contre le coronavirus à la UNE

La presse met en exergue la mobilisation générale’’ décrétée pour arrêter la propagation du coronavirus, à l’origine de la paralysie de plusieurs secteurs de l’économie, particulièrement ceux de l’hôtellerie et le tourisme’’.

Pour le journal Vox Populi, le Sénégal, avec 36 cas de Covid-19, est ‘’en état de guerre sanitaire’’.

C’est ‘’la mobilisation générale’’ contre le Covid-19, selon Le Témoin qui écrit : ‘’Après les Eglises, les Mosquées fermées, toutes les prières collectives interdites. Encore 5 nouveaux cas confirmés, portant le total à 36 dont 2 guéris. Macky Sall secoue son gouvernement et lance une Force Covid-19’’.

La Tribune souligne que ‘’dans la lutte contre le sournois virus dénommé coronavirus, le président Macky Sall a lancé, hier, lors de la réunion du Conseil des ministres, l’opération Force Covid-19. Il a également demandé à l’argentier de l’Etat de mettre en place un dispositif financier d’atténuation de l’impact de la crise’’.

Mercredi en Conseil des ministres, le chef de l’Etat a décidé de la création d’une Cellule nationale de crise et d’un Fonds de Riposte et de Solidarité contre les effets du COVID- 19 (FORCE-COVID-19).

Pour le quotidien Enquête, ‘’Macky Sall renforce le dispositif national de riposte’’. Parlant de cette Cellule nationale de crise et de fonds de riposte, Kritik affiche à sa Une : ‘’Macky Sall dégaine son arme de guerre’’.

Face à l’expansion de la maladie, ‘’Le Sénégal va vers le confinement’’, croit savoir Le Quotidien. Selon cette publication, les pouvoirs publics envisagent très sérieusement de contraindre les citoyens à rester chez eux.

L’Observateur parle d’’’Etat d’urgences’’ et donne l’exemple des hôtels où ’’des centaines d’emplois sont en péril’’. ‘’Les réceptifs hôteliers de Saly sont presque vidés de leurs employés renvoyés chez eux en chômage temporaire après que des milliers d’étrangers qui avaient fait des réservations ont dû annuler leurs venues au Sénégal en guerre contre le Covid-19’’, selon L’Obs.

’’Mosquées et hôtels fermés’’, note L’As qui souligne que ‘’les imams et oulémas du Sénégal ont décidé de fermer toutes les mosquées jusqu’à nouvel ordre’’. Le journal signale aussi que la suspension des vols en partance et à destination du Sénégal a également plombé l’activité touristique et hôtelière. ‘’Les hôtels vont être fermés pendant au moins un mois’’, selon le quotidien.

Selon Libération, la station balnéaire de Saly, haut lieu du tourisme au Sénégal, ‘’est touchée’’. Un cas positif au Covid-19 a été décelé dans une résidence ‘’très connue’’, indique la publication.

’’Le monde s’affole !’’ Face à la propagation de la pandémie du coronavirus, ajoute Sud Quotidien qui souligne que ‘’partout, les Etats prennent des mesures de plus en plus ardues pour se parer contre cette maladie (…)’’.

Le journal Enquête se fait écho de ‘’l’appel au secours’’ de 19 émigrés sénégalais ‘’coincés’’ en Mauritanie depuis 5 jours.

’’Dix-neuf Sénégalais dont 3 femmes avaient quitté l’Espagne, jeudi dernier, pour rallier le Sénégal. Après avoir réussi à traverses le Maroc, leur convoi a été stoppé en Mauritanie. Ils demandent le soutien de l’Etat pour les sortir de cette mauvaises passe, vu qu’il y a des malades parmi eux’’, écrit Enquête qui signale que la Mauritanie a fermé ses frontières.

Dans Le Soleil, le directeur général adjoint de l’OMS salue ‘’le leadership’’ dont a fait preuve le président Macky Sall face à la pandémie du Covid-19.