Revue de presse : la qualif des Lions en demi-finales de la CAN à la UNE

La qualification des Lions pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations et l’actualité politique sont traitées en priorité par les quotidiens du lundi.

L’équipe nationale de football du Sénégal a décroché son billet pour les demi-finales après avoir battu, dimanche, à Yaoundé, la Guinée Equatoriale par 3 buts à 1. Les protégés d’Aliou Cissé vont croiser les Etalons du Burkina Faso, mercredi, à 19 heures TU.

Commentant ce fait d’armes, Le Soleil estime que les Lions ont fait respecter la hiérarchie en se débarrassant d’une équipe du Nzalang Nacional de Guinée Equatoriale décidée à l’accrocher à son tableau de chasse, après l’Algérie et le Mali.

‘’Sadio Mané et ses coéquipiers ont su prendre la mesure de l’adversaire avant de s’imposer nettement. Grâce surtout au coaching gagnant d’Aliou Cissé qui a su insuffler au bon moment un souffle nouveau à son équipe’’, souligne la publication.

‘’Des Lions conquérants’’, s’emballe L’AS Quotidien dont la Une est illustrée par une photo mettant en évidence Cheikhou Kouyaté, un des buteurs de la rencontre.

‘’Bousculés par moments par une équipe équato-guinéenne sans complexe, le Sénégal a eu les nerfs solides pour s’imposer (3-1) et valider son billet pour les demi-finales de la CAN 2021 au Cameroun’’, relève L’Observateur en saluant une ’’victoire au mental’’ des Lions.

‘’L’équipe nationale du Sénégal est passée par tous les états lors de son quart de finale de la Coupe d’Afrique des nations. Après une entame de match maîtrisée et sanctionné par un but et première période sans gros soucis, le Sénégal s’est quelque peu dilué en début de seconde période en concédant l’égalisation, avant de finir en trombe pour s’imposer par 3 buts à 1, grâce à un coup gagnant du coach Aliou Cissé’’, renchérit Vox Populi.

Le journal fait, toutefois, remarquer que les Lions et leur coach refusent de s’enflammer avant d’affronter le Burkina Faso pour le compte des demi-finales.

Pendant ce temps, d’autres quotidiens continuent d’épiloguer sur les dernières élections communales et départementales marquées par une percée de l’opposition.

Pour le journal Enquête, les dernières élections municpales et départementales ont montré que l’ère des coalitions n’était pas prête à s’estomper au Sénégal.

‘’La percée de la coalition Ywwi Askan Wi (libérer le peuple) et la domination de Benno Bokk Yakaar indique que les partis historiques comme le Parti socialiste et le Parti démocratique sénégalais (PDS) sont relégués au second plan, dans une nouvelle configuration. Ces formations politiques risquent de perdre leur ADN et leur substance idéologique au sein de ces alliances électorales dont le seul objectif est d’atteindre les postes et responsabilités publiques’’, analyse la publication.

Pour sa part, Walf Quotidien anticipe les difficultés qui attendent dans la gestion des municipalités et départements gagnés par l’opposition lors des locales du 23 janvier.

Les candidats de l’opposition ont remporté les villes de Guédiawaye et Rufisque sans disposer de la majorité des conseillers municipaux, laissant craindre des difficultés dans la gouvernance de ces deux grandes villes.

Source APS