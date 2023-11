Revue de presse : Les candidatures de Bassirou Diomaye Faye et Amadou Ba à la une

Les quotidiens reçus mardi à l’Agence de presse sénégalaise (APS) mettent en exergue les candidatures de Bassirou Diomaye Faye et d’Amadou Bâ à la présidentielle et la participation de Macky Sall à la conférence »compact sur la coopération avec l’Afrique » à Berlin.

‘’Plan B de l’ex-parti Pastef à la présidentielle de 2024 : Diomaye Faye, une candidature mille questions !’’, affiche à la Une Sud Quotidien qui écrit : ‘’ la candidature du numéro 2 des patriotes, présentement en prison, suscite des interrogations et autres divergences d’opinions auprès des analystes politiques’’.

Selon le journal, »au-delà de l’adhésion des militants, elle est encore sous la menace de dame justice. Même si pour l’instant absolument rien ne peut l’empêcher d’être dans la course pour la succession de Macky Sall à la tête de la magistrature suprême’’.

»Candidature à la présidentielle de 2024 : Diomaye Faye, un choix et des calculs’’, selon L’Observateur qui soutient que ‘’ce choix cache des calculs politiques qui révéleront des forces et des faiblesses de celui qui était le secrétaire général de l’ex-parti Pastef’’.

Dans le journal Source A, l’expert électoral Ndiaga Sylla souligne que »toute coalition légalement constituée peut porter sa candidature. L’essentiel est que la coalition doit être formée par au moins, deux partis légalement constitués’’.

WalfQuotidien s’intéresse à la campagne du candidat de Benno Bokk Yaakar à la présidentielle de 2024, Amadou Bâ.

‘’Pendant que Macky est sur scène, son candidat, Amadou Bâ, reste dans les coulisses. Une drôle de campagne à fort potentiel de risques pour le Premier ministre sortant qui devra la jouer plus musclée pour exister’’, estime la publication qui explique »comment Macky écrase Amadou Bâ’’.

L’Info parle de »candidat fantôme’’. »Durant tout le temps qu’a duré la tournée économique du président de la République, le Premier ministre et non moins candidat de BBY a cessé d’exister. Aux côtés de son mentor, Amadou Bâ a été un candidat fantôme’’, écrit le journal.

‘’En allant au front et en première ligne, Macky Sall ne rend pas service à son Premier ministre et candidat de 2024, Amadou Bâ. Il lui fait ombrage et le noie complétement’’, écrit encore L’Info.

Le quotidien Bës Bi présente Amadou Bâ et Bassirou Diomaye Faye comme des »candidats par procuration » et titre »le choc des ombres ». »Les candidats de Macky et de son farouche opposant Ousmane Sonko, en l’occurrence Amadou Bâ et Bassirou Diomaye Faye, ont plusieurs points en commun. Ils sont tous les deux inspecteurs des impôts et domaines, et lieutenants politiques parachutés par leurs mentors dans l’enceinte présidentielle’’, écrit le journal.

Le Soleil met en exergue la participation du président de la République, Macky Sall à la conférence »compact sur la coopération avec l’Afrique » à Berlin en affichant à la Une : ‘’le président plaide pour le continent’’.

‘’Participant à la conférence compact sur la coopération avec l’Afrique en Allemagne, le président de la République a exposé sur les potentialités d’investissement en Afrique. Pour lui, le continent est un vaste territoire à construire et tous les partenaires internationaux y ont leur place à côté de l’Afrique’’, rapporte le journal.

»Le président de la République en prenant part au quatrième sommet de ce forum créé en 2017 et qui réunit une dizaine de pays a encore profité de cette tribune pour plaider pour une réforme financière permettant un meilleur accès aux crédits pour les nations africaines’’, écrit EnQuête qui titre : »Macky Sall, le discours de Berlin ».