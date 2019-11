La presse du vendredi met en exergue l’audition de Seydina Fall dit Boughazelli, un député du parti au pouvoir, par la gendarmerie, dans une affaire de trafic présumé de fausses devises.

Le député de la mouvance présidentielle a notamment été auditionné pendant plusieurs heures par les enquêteurs de la section de recherches de la gendarmerie au sujet d’une affaire portant sur des faux devises d’un montant non encore déterminé. Il doit repasser devant les enquêteurs ce vendredi après être rentré chez lui la veille, ont rapporté plusieurs médias.

‘’Le député Bougazelli cueilli par la section de recherches de la gendarmerie’’, annonce ainsi à sa Une L’AS. Ce journal dakarois explique que le coordonnateur de l’Alliance pour la République (APR, au pouvoir) à Golf Sud, une commune du département de Guédiawaye, a été interpellé par les éléments de la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane dans une sombre histoire de faux billets de banque trouvés dans sa voiture.

Il nie toute implication dans cette affaire et prétend que son malheur venait du fait qu’il avait prêté sa voiture à une personne qui y aurait mis des faux billets. Cette personne interpellée aurait déclaré que le véhicule appartenait à un député, souligne la publication dans ses colonnes.

‘’C’est cette déclaration qui a motivé ma convocation à la gendarmerie alors que je suis en pleine session ordinaire, mais je ne suis mêlé ni de près ou de loin à dans cette affaire. Les gendarmes m’ont entendu et libéré, mais je n’ai rien à voir avec ça’’, a réagi le mis en cause dans des propos rapportés par le journal L’AS.

Enquête pointe ‘’Les non-dits d’une affaire rocambolesque’’ en indiquant que le monde est tout près de s’effondrer sur Seydina Fall alias ‘’Boughazelli’’.

Le journal n’hésite pas évoquer un coup de maître de la gendarmerie et croit savoir que tout a commencé dans la nuit de mercredi à jeudi avec l’arrestation de personnes en détention de billets noirs. Pris dans la nasse des pandores, elles n’ont pas hésité à balancer le nom de leur présumé fournisseur qui n’est autre que le député de Guédiawaye.

’’Boughazelli empêtré dans un scandale de faux billets’’, estime de son côté Vox Populi en rappelant que les gendarmes de la section de recherches ont arrêté le parlementaire hier (jeudi) avec des euros et des dollars contrefaits dans sa voiture. Remis en liberté en fin de soirée, il doit retourner à Colobane, aujourd’hui alors que neuf autres personnes ont été déjà interpellés dans le cadre de cette même affaire, fait savoir le journal.

Entendu dans une affaire présumée de faux billets, ’’Boughazelli siège’’ à la section de recherches de la gendarmerie, ironise Le Quotidien. ’’Les gendarmes ont reçu un client de taille. Le député Bougazhelli a été entendu par la section de recherches avant d’être libéré tard dans la soirée, indique le journal en annonçant que le député devrait de nouveau repasser devant les enquêteurs. Rendant compte de la réaction du chef de l’Etat, le journal décrit un Macky Sall ‘’déçu’’ et ‘’énervé’’’’.

L’Observateur plonge ses lecteurs dans ‘’les secrets de l’affaire’’ du député du parti au pouvoir, lequel parle de ’’complot’’ et d’’’une transaction foncière qui a mal tourné’’. Le journal du Groupe futurs médias (GFM) ne s’abstient pas d’évoquer un montant de 46 millions de francs Cfa.

‘’Dépeint comme un avocat intraitable du président de la République, le parlementaire aura besoin d’un excellent défenseur pour se tirer de cette présumée affaire de trafic de faux billets de banque’’, écrit le journal en insistant sur le fait qu’il s’agissait d’une interpellation pour nécessité d’enquête aux fins d’auditions sur une affaire de détention et tentative de mise en circulation de faux billets de banque.

Citant des sources proches de l’enquête, le quotidien du groupe futurs médias va plus loin et évoque un réseau de trafic de fausses devises étrangères dans lequel le parlementaire jouerait un rôle important.

Walf Quotidien soutient de son côté que la valeur des fausses devises est estimée à 3 milliards de francs Cfa, tandis que le député a été libéré jeudi dans la soirée sur ‘’pression de l’Etat’’. Le journal tente également d’expliquer à ses lecteurs les raisons pour lesquelles l’immunité parlementaire n’a pas joué en faveur du député de la mouvance présidentielle.

Le Témoin ne s’éloigne pas de l’Assemblée nationale en révélant à sa Une que l’institution parlementaire ’’a de nouveau été pris en flagrant délit de délinquance financière’’ par l’Agence de régulation des marchés publics (ARMP).

’’Dans le domaine des procédures de passation des marchés publics, L’Assemblée nationale n’est pas un bon élève. Une appréciation du directeur général de l’ARMP qui recevait le Réseau africain de la commande publique’’, fait-valoir le journal.

Pendant ce temps, Le Soleil est en dans les préparatifs de la venue dans 48 heures du Premier ministre français, Edouard Philippe, au Sénégal en donnant la parole à l’intéressé dans une interview publiée jeudi.

‘’Notre relation est singulière’’, résume ainsi l’homme politique français au sujets des rapports entre son pays et le Sénégal.

Pour la deuxième session de la rencontre interministérielle franco-sénégalaise, le Premier ministre français conduira à Dakar les 17 et 18 novembre une forte délégation de personnalités du patronat français, culturelles et politiques dont des parlementaires et six membres de son gouvernement, selon le quotidien national.