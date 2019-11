A Bignona, l’anticipation sur les vacances de Noel est devenue une tradition chez les élèves qui, pour le moindre manquement, arrêtent les cours et ne reprennent qu’après la fête du nouvel an. Le projet « école amie des droits humains » (EADH) et les autorités scolaires ont alors décidé d’unir leurs forces arrêter cette tradition qui se transmet de génération en génération. Une rencontre de partage sur la prévention et la résolution non violente des conflits a réuni les acteurs Mercredi.

A l’approche de chaque mois de Décembre, c’est la psychose chez les chefs d’établissement du moyen et du secondaire de la commune de Bignona. Les élèves trouvent toujours le prétexte d’aller en grève pour anticiper sur les vacances de Noel. Une tradition que le projet école amie des droits humains fiancé par Amnesty international veut arrêter. Les membres des conseils de gestion des établissements ont été conviés à une séance de partage autour de la résolution non violente des conflits. Tout cela a pour finalité de renverser la tendance, pour cela, la bonne communication occupe une place primordiale

La solution ne vient pas seulement des adultes, les élèves aussi, à travers les gouvernements scolaires, ont leur idée sur la question. Ils ont proposé la création d’un réseau des gouvernements scolaires de la commune. Ils sont aussi conscients que la grève leur porte un préjudice énorme.

Pour les autorités scolaires, c’est le moment de s’attaquer à ce problème par l’identification des sources de grève et en prêchant la bonne parole. Selon l’inspecteur Issa Ndior, IEF de Bignona 1, l’école a besoin de stabilité pour atteindre les objectifs escomptés.

Le réseau des gouvernements scolaires qui sera mis en place servira de cadre d’échange pour prévenir les conflit et les résoudre en amont pour que l’on ait zéro grève d’élèves à Bignona cette année et pour toujours

L.BADIANE pour xibaaru.sn