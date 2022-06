Liberia : Sa petite amie le quitte, il la tue et laisse une note

Un footballeur libérien, Mohammed Agogo Barry, aurait assassiné sa petite amie après qu’elle ait mis fin à leur relation.

Après l’acte ignoble, il a laissé une note s’excusant auprès de ses parents de ne pas avoir écouté leurs conseils lorsqu’ils lui ont demandé de mettre fin à la relation. La police libérienne s’est saisie de l’affaire de la petite amie assassinée et a lancé une recherche sérieuse afin de retrouver le jeune homme qui joue dans un club de football pour le comté de Bomi au Liberia.

La note qu’il a laissée se lit comme suit : « La décision que j’ai prise m’a conduit à ce que je suis aujourd’hui. Frères et sœurs, soyez prudents et ne commettez pas l’erreur que j’ai commise dans la vie. Écoutez votre père et votre mère.

La femme (sa petite amie) pour qui j’ai abandonné ma famille est la femme qui a détruit ma vie et mon avenir. Elle m’a abandonné au point que j’ai tout perdu dans ma vie. Tout ce que je demande, c’est que mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, mes fans et mes proches me pardonnent pour ce que j’ai fait.

Sachez que ce que je m’apprête à faire est un péché mais je ne peux pas vivre avec. Je vous aime maman et papa, je vous aime et je vous aimerai toujours. Si je vous avais écouté alors, j’aurais été à un autre niveau mais je ne supporte pas ça, je ne peux pas vivre avec ça. S’il vous plaît, prenez soin de ma fille, Mary Barry.

Mohammed Agogo Monstre Barry ».

Source AM