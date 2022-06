La fille de 10 ans tue la femme qui se disputait avec sa mère

Aux USA, une fille de 10 ans tue une femme qui se disputait avec sa mère

La police d’Orlando a arrêté une fille de 10 ans et sa mère à la suite d’une fusillade qui a coûté la vie à une autre femme.

Une fille de 10 ans a été arrêtée par la police d’Orlando après avoir tiré sur une femme qui se disputait avec sa mère. La mère de la fillette a également été placée en garde à vue.

Le drame s’est passé dans la nuit du 30 mai . En effet, la mère de l’enfant et la victime, Lashun Denise Rodgers, avaient commencé à se disputer devant un complexe résidentiel avant d’en venir aux mains.

D’après les témoignages, de toutes ses forces, la mère de la fillette aurait agressé physiquement son adversaire. Pour se défendre, Denise a également donner des coups dans le dos de la dame. Le petit ami de la victime qui avait assisté à la dispute a déclaré aux autorités qu’il a essayé de s’interposer entre les deux femmes, mais en vain.

C’est à ce moment-là que la fille qui était elle aussi présente lors de l’altercation va réagir d’une manière surprenante et horrible. Elle sort une arme à feu et la brandit sur Lashun Denise Rodgers et lui tire dessus à deux reprises avant de crier « Elle n’aurait pas dû frapper ma maman ».

Prise en charge au centre médical régional d’Orlando, la victime n’a pas survécu à ses blessures. Une enquête est ouverte pour élucider l’affaire.

En attendant les résultats de l’enquête, la fille a été placé sous la surveillance du département de l’enfance et de la famille de Floride. Quant à la mère, elle a été placée en garde à vue.

La procureure d’État des comtés d’Orange et d’Osceola, Monique H. Worrell, a annoncé que son bureau avait commencé à examiner l’affaire et « examinera tous les faits, y compris l’âge de l’enfant et toutes les circonstances environnantes au moment de prendre une décision d’inculpation »

Source AM