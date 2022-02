Saa Kadior répond à Serigne Bara Ndiaye : « respectes- toi au moins »

Le Sénégal! Un drôle de pays où on fait la promotion de gens qui n’ont aucune culture politique encore moins une lucidité d’esprit qui doit et peut justifier leur présence sur un plateau de télé. Il faut que cesse cette culture de la médiocrité qui hélas prend des proportions incontrôlées. Serigne Bara Ndiaye car c’est de lui qu’il s’agit doit apprendre à tourner sa langue mille fois dans sa bouche avant de nous livrer de telles idioties. Se croyant dans le secret de Dieu avec une conviction telle qu’on croirait qu’il est l’auteur et l’acteur des faits qu’il raconte. Croyant avoir à faire avec des bêtes qui bouffent sans réfléchir, son manque de respect envers les auditeurs est sans ambages. “ nul n’est aussi bête que celui qui considère les autres comme des sauvages”.

Apprends à nous respecter ou par défaut d’avoir cette grandeur respectes- toi au moins. Oser dire que le Président Wade n’est pas au courant du nom qu’on a donné au stade et dire prêt à le jurer relève d’une malhonnêteté indescriptible et qui plus pour quelqu’un qui se réclame dune aussi noble lignée. Saches en passant que ta descendance a honte de toi et si ce n’est encore trop tard, rebrousses chemin avant que l’irréparable ne se produise. Wade par la grâce de Dieu est plus que jamais lucide et en très bonne santé. Que les envieux se déchantent, que les méchants mettent leur âme en paix car le Maître de l’univers en a décidé ainsi.

Je serais tenté de te dire : dévoiles ton appartenance politique, joues franc -jeu au lieu de chercher à te cacher derrière un masque qui ne tient plus. Pour la franchise ou non de Macky, le PDS qui n’est point un parti de dupe, il saura lire et décrypter le message et les faits qui suivront pour apporter la réponse et poser des actes adéquats.

Pour le moment on applaudit le geste posé et l’hommage mérité qu’on a bien voulu faire à cet homme multi dimensionnel, cet africain dans l’âme qu’est le Président Abdoulaye Wade . Demain est un autre jour et le PDS saura donné la BONNE RÉPONSE……

Saa kadior