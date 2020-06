Sadio Mané 5ème joueur le plus cher du monde

Le Sénégalais Sadio Mané est le 5ème joueur le plus cher du monde devant Messi et Cristiano Ronaldo selon le CIES (Centre International d’Etude du Sport) qui est l’Observatoire du football, Le podium est occupé par le Français Kylian Mbappé. Il est suivi par l’anglais Raheem Sterling (223,7 millions d’euros) l’Egyptien Mohammed Salah (175,1 millions d’euros) et Jadon Sancho (168,9 millions d’euros) et Sadio Mané (155, 8 millions d’euros). Sont aussi présents dans le Top 10 : Trent Alexander-Arnold, Marcus Rashford, Antoine Griezmann, Alphonso Davies (plus jeune joueur du top 20) et Harry Kane. Au total, 22 joueurs sont estimés à plus de 100 millions d’euros.