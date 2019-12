Sadio Mane élu meilleur joueur par So Foot

L’attaquant sénégalais de Liverpool (élite anglaise), Sadio Mané, a été nommé joueur de l’année 2019 par le magazine spécialisé français So Foot. La star sénégalaise de 27 ans, 4-ème du Ballon d’or France football 2019, « est le fer de lance de la magnifique équipe de Liverpool qui a remporté la Ligue des champions 2019 et qui caracole en tête de la Premier League », écrit So Foot dans son numéro de décembre.

« Double buteur en Supercoupe 2019, co-meilleur buteur du championnat anglais, finaliste de la CAN 2019, Mané a été sous le feu des projecteurs pendant toute l’année », ajoute le magazine. So Foot dit en conséquence « lui avoir remis ce titre sans hésiter ». Avec sa nouvelle adresse devant le but, Sadio Mané, actuellement à Doha (Qatar) pour la coupe du monde des clubs, sera une des armes pour permettre à Liverpool de gagner le titre de champion qui le fuit depuis 30 ans, selon So Foot.

Sadio Mané devance au classement son coéquipier Virgil Van Dijk, le Portugais Cristiano Ronaldo, le Français Kylian Mbappé et l’Algérien Riyad Mahrez, un de ses concurrents pour le Ballon d’or africain 2019. L’Algérie, championne d’Afrique 2019, est classée par So Foot meilleure sélection du monde, son sélectionneur Djamel Belmadi se classant numéro un parmi les techniciens manageant des équipes nationales.

Le club de Liverpool est la meilleure équipe en 2019 et son coach, l’Allmand Jurgen Klopp, a été désigné meilleur coach dirigeant un club. Le titre de meilleur jeune footballeur est allé au Néerlandais Matthijs De Ligt qui a quitté l’Ajax pour la Juventus de Turin (Italie). SD/BK/ASG