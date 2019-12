Manifestation : «Gno lank gno bagn» dément le préfet de Dakar

Le préfet de Dakar avait affirmé ce mardi, qu’il n’avait pas reçu de déclaration de marche de la part de la plateforme «Gno lank gno bagn». Faux, ont rétorqué les membres de ladite plateforme. Ces derniers, récépissé de déclaration à l’appui, ont tenu à démentir le fonctionnaire de l’Etat informe seneweb.

«Dans les mêmes formes que pour la manifestation du vendredi 13 qui a été autorisée, le collectif a usé de la même procédure de déclaration, menée par les mêmes responsables et avec les mêmes références pour faire cette déclaration d’information de manifestation. Ces responsables ont reçu une décharge de leur déclaration d’information de manifestation et ont même été entendus comme il se doit par les services de police», indiquent-ils dans une déclaration.

Et de poursuivre : «Dès lors, toute autre prétention de sa part relève de la manipulation. Un fonctionnaire de classe A, tenu par les rigueurs de sa fonction à dire la vérité et défendre la loi, devrait prendre plus de hauteur.» Le collectif tient à préciser que sa manifestation de vendredi prochain sera un sit-in «citoyen et pacifique, dans le respect de la constitution, de la loi et des exigences de sécurité nécessaire».