Saint-Louis : Le danger qui guette Mary Teuw et Mansour Faye

Saint-Louis : deux candidats vont freiner l’ascension de Mary Teuw Niane et Mansour Faye

Les candidatures se dessinent à Saint-Louis. A moins de 100 jours des élections Locales, des candidats se sont déjà lancés dans cette bataille. Et c’est Macky Sall qui est en train de perdre son leadership. Au moment où il peine à sortir les listes de la puissante coalition Benno Bokk Yakaar, des leaders de la mouvance présidentielle ont pris leur courage à deux mains pour prendre leur propre chemin. C’est dans ce contexte que deux éminents membres du gouvernement vont s’affronter dans le Nord. L’affrontement tant redouté entre Mary Teuw Niane et Mansour Mbaye aura lieu. Mais deux larrons risquent de leur donner du fil à retordre.

Le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement devra mouiller le maillot s’il veut garder la mairie de Saint-Louis. Le beau-frère du président Macky Sall ne peut plus éviter son face à face avec Mary Teuw Niane. Même si Mansour Faye a tout fait pour éviter de croiser le fer avec l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur, il ne peut plus reculer en arrière. Ce, parce que son adversaire marche désormais en direction de la vieille ville.

Ce mercredi, Mary Teuw Niane vient de déclarer officiellement sa candidature. Et si on en croit le responsable Apériste de Bango, rien ne pourra arrêter sa candidature. « Ma candidature est irréversible et irrévocable. Elle s’appuie sur un programme ambitieux, réaliste et réalisable (P2R) », a-t-il déclaré. Et selon lui, son « élection mettra un terme à cette tradition de Maires par procuration qui ont fait tant de mal à nos Cités et desservi les populations », rajoute-t-il dans sa déclaration.

De grosses pierres lancées à l’endroit de la famille présidentielle. Au moment où les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar attendent toujours les directives du commandant en chef, l’éminent professeur semble avoir pris son courage à deux mains pour tracer son propre chemin. Et face à lui, Mansour Faye n’a aucune chance. Le ministre et beau-frère du président est poursuivi par sa mauvaise gestion au sein des ministère qu’il a eu à diriger. Par ailleurs, l’argent Covid est toujours une grosse tache d’huile sur sa carrière politique qu’il devra trainer toute sa vie.

Mais Mary Teuw Niane et Mansour Faye ne doivent pas applaudir de sitôt. Un adversaire redoutable est sur leur chemin. Ce n’est personne d’autres que Ahmed Fall Braya. Cet ancien pensionnaire du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) donnera du fil à retordre à ces deux « ennemis » jurés. Ce libéral qui avait soutenu la candidature de Macky, a une bonne assise à « Guet-Ndar ». Depuis 2002, il est candidat pour la mairie de Saint-Louis donc il connait la voie à suivre pour accéder à la tête de vieille ville. Braya fait aussi parti des leaders politiques les plus connus dans la cité de Mame Coumba Bang.

Hormis Braya, Cheikh Bamba Dièye est un gros morceau à Saint-Louis. Et si les deux (2) éléments du « Macky » s’y frottent, ils risquent de se piquer. Le leader du FSD/BJ est déjà passé par la case, maire de Saint-Louis. Et par conséquent, il n’est pas inexpérimenté dans le domaine. Il n’a certes pas encore décliné ses ambitions, mais s’il venait à le faire, Mary Teuw Niane et Mansour Faye vont devoir sortir le grand jeu pour faire sensation.

L’éminent professeur au CV richissime devra maintenant mettre de côté son manque d’audace s’il veut bouter Mansour Faye hors de la mairie de Saint-Louis. Maintenant reste à savoir si MTN va aller au-delà d’une déclaration sur Facebook. Mais une chose est sure, s’il veut défier le beau-frère du chef de l’Etat il devra sortir de Benno Bokk Yakaar et cheminer tout seul comme un grand.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru