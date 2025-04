Saint-Louis : Les pièces de 250 ne sont plus acceptées !

Dans un contexte où la conjoncture économique pèse lourdement sur les ménages, une polémique monétaire secoue Saint-Louis. La pièce de 250 FCFA est systématiquement rejetée dans la première capitale sénégalaise, que ce soit dans les boutiques, les transports en commun, les banques locales ou même certaines pharmacies. Les habitants, incapables d’utiliser ces pièces, expriment leur désarroi face à une situation sans justification apparente, qui perturbe leur quotidien. Ce phénomène, devenu préoccupant, pousse les Saint-Louisiens à alerter les autorités.

Une alerte née des réseaux sociaux

C’est une vague de plaintes sur les réseaux sociaux qui a conduit à ce reportage. Un tour à Saint-Louis a confirmé le rejet généralisé de la pièce de 250 FCFA. Pour vérifier, nous avons changé un billet de 2 000 FCFA en pièces de 250 et 500 FCFA et tenté de payer un trajet en bus vers le marché Tendjiguène. Le receveur a refusé la pièce de 250 FCFA, déclarant : « Vous êtes un hôte, je suppose, on ne prend pas cette pièce. » À la question du pourquoi, il a répondu : « Je ne sais pas, on ne l’accepte pas ici », sans plus de détails.

Au marché Tendjiguène, même constat : nos pièces de 250 et 500 FCFA ont été rejetées par les vendeurs, qui se contentaient de dire : « On ne l’accepte pas. »

Témoignages d’exaspération

Rencontrée au marché, une mère de famille d’une quarantaine d’années, panier de légumes à la main, s’est confiée sous couvert d’anonymat. « La pièce de 250 FCFA ne sert plus à rien à Saint-Louis. Elle est refusée partout : boutiques, bus, pharmacies. Avant-hier, un pharmacien m’a rendu ma pièce, disant qu’ils ne l’acceptaient pas. C’est grave quand une pharmacie fait ça. On ne peut pas cumuler crise économique et rejet d’argent ! » Elle ajoute : « Aucune mesure n’interdit cette pièce. Les autorités doivent réagir. J’ai même vu un vendeur refuser une pièce de 500 FCFA, soi-disant à cause de la qualité du métal. Nous sommes fatigués, commerçants et chauffeurs abusent. Nous interpellons le Premier ministre Ousmane Sonko ! »

Les commerçants pointent les banques

Les commerçants, eux, accusent les banques locales. Mansour Gueye, vendeur au marché Tendjiguène, explique : « Cela fait trois ans que les pièces de 250, 200 et 500 FCFA sont indésirables. Les clients pensent que le problème vient de nous, mais ce sont les banques qui refusent ces pièces, prétextant une mauvaise qualité du métal. Chaque fois que je vais à la banque, je repars avec mes pièces, elles ne les prennent pas. Du coup, je ne peux pas les accepter, sachant qu’elles ne serviront à rien, même les clients les refusent parfois. »

Boubacar Barry, gérant d’un fast-food, renchérit : « J’ai des tas de pièces de 250, 200 et 500 FCFA, mais pour les écouler, je dois les envoyer à Louga, Dakar ou Thiès. Ici, elles sont inutiles, rejetées par les banques et les boutiques. Ça impacte tout le monde, clients comme vendeurs. »

Une situation dénoncée mais persistante

En 2021, le commissaire central de Saint-Louis, Mamadou Tandeng, avait réagi face à ces plaintes, mettant en garde commerçants et transporteurs. « Refuser la pièce de 250 FCFA est un délit répréhensible. Elle n’a été ni retirée par l’État ni par la BCEAO », avait-il déclaré. Ce même mois, la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) avait organisé une rencontre avec les commerçants pour clarifier la situation. Malgré ces interventions, le problème perdure, et les pièces de 250, 200 et 500 FCFA restent inutilisables à Saint-Louis.

Face à cette pratique qui perturbe lourdement leur quotidien, les Saint-Louisiens appellent les autorités à agir rapidement. Pour l’heure, aucune mesure administrative n’a été prise pour soulager les habitants confrontés à ce calvaire monétaire.

